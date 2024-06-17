李姃垠重申願望「鄭恩地&崔振赫在一起就好了」！結果和閔庚勳發展Love Line！？

為宣傳新劇《她的日與夜》，李姃垠、Apink鄭恩地與崔振赫一同轉學至《認識的哥哥》高校，李姃垠又暴露出自己想把鄭恩地和崔振赫「送作堆」的心思！

*先前報導回顧：‎崔振赫&鄭恩地新戲《她的日與夜》播前已冒粉紅泡泡！一句「你才要健康點」全場爆炸



事情又是從鄭恩地和崔振赫兩人自己先吵起來開始，鄭恩地說和崔振赫去同個美容室，美容室都傳崔振赫很「老頑固」，崔振赫反過來指控鄭恩地也傳播相關的傳聞，兩個人當場誰也不讓誰，夾在中間的李姃垠忍不住說話了：「他們一直吵架化學反應很好，所以真的……要是兩個人談戀愛就好了。」鄭恩地又在旁邊默默喊「呃」還說太離譜了。



換崔振赫說鄭恩地才是在美容院被傳老頑固的人，實際見到也真的是老頑固，鄭恩地這次反倒爽快承認：「我的夢想就是當super老頑固。」姜虎東聽了後說兩人很相似，李姃垠失笑又說一次：「所以我的心願就是兩個人能談戀愛……」崔振赫接著透露李姃垠曾買音樂劇門票找他們兩個看。



台下李陳鎬話鋒一轉，詢問李姃垠對台下未婚的年下男們有無興趣，李姃垠直接打槍：「沒有我的理想型啊！」不過提出喜歡露營的人、眼睛水汪汪的，加上魔性舞姿，適合的要素全都指向閔庚勳，李姃垠被拱得笑開花。



希澈提議李姃垠和閔庚勳、鄭恩地和崔振赫可以來場double date，閔庚勳率先表示喜歡，李姃垠也跟進，結果鄭恩地把崔振赫推給希澈，希澈也爽快接球：「我覺得可以，振赫是我杯茶（我的菜），個子高、腿長、長得帥……」崔振赫只是笑XDDD。



後續鄭恩地和崔振赫仍然吵吵鬧鬧的，崔振赫還爆料鄭恩地平時對他很兇：「『看什麼啊EC』這樣。」鄭恩地本人都要被笑死，姜虎東又出手：「對真心喜歡的人是無法親切的！」李姃垠當然也不錯過，兩個人狂拱，希澈加入：「振赫這下不能再出演《熊孩子》了呢！」李壽根最後冒一句：「裝作不是戀愛卻被報導出來的很多，說知道會不會姃垠和庚勳會傳出好消息呢？」全場爆笑。



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