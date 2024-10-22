《酒鬼都市女人們》酒都女們感情還是那麼好！韓善伙&李先彬送鄭恩地咖啡車啦

《酒鬼都市女人們》2022年一連推出兩季，三名女主角「安昭熙」、「韓智妍」與「姜芝久」的友誼羨煞不少觀眾也帶給人啟發，飾演她們的演員李先彬、韓善伙與鄭恩地友情也從戲裡延伸到戲外。

鄭恩地目前正在拍攝新劇《24小時健身俱樂部》，會在IG上認證好友們為她送來的應援，最新收到的正是《酒鬼都市女人們》李先彬與韓善伙共同送來的，上頭寫著「替電視劇《24小時健身俱樂部》我們漂亮的恩地可頌（은지룽지）應援！！」、「我們來了！！！！我們老二恩地可頌要一直注意健康、拍戲要加油！！！結束後我們見面吧我們矮你（사룽해）！《24小時健身俱樂部》家人們要補充糖分、加油～！！」



咖啡車上還用了一張特別的照片，是2022年鄭恩地拍《Blind》（局外人）收到一樣是兩人送來的咖啡車，當時她和兩人視訊的截圖。而應援貼紙用了鄭恩地在《酒鬼都市女人們》的搞怪照片，上頭也要大家加油，吸管上亦做了鄭恩地照片的特別套子。回顧2022年當時的咖啡車會發現，應援貼紙選了一樣的照片XD。



▼今年《24小時健身俱樂部》的咖啡車



▼2022年《Blind》的咖啡車



鄭恩地貼文下方李先彬出現，再喊了一次「我矮你」。三人感情確實延續到現在2年之久，今年7月時，鄭恩地才當了韓善伙YouTube頻道第一個客人，韓善伙問了鄭恩地很多頻道的想法，也和沒能出現的李先彬電話連線。



順帶一提，鄭恩地現在拍的《24小時健身俱樂部》和《酒都女》一樣都是由製作公司BON FACTORY所製作，先前鄭恩地也收到了同製作公司《酒都女》導演的咖啡車。



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