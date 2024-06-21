NCT仁俊公開素人手機號碼怒斥「私生」，怎料竟是烏龍一場！當事人遭大批粉絲騷擾辱罵、喊冤報警

NCT成員仁俊昨日下午在付費溝通服務Bubble公開一個手機號碼、怒斥私生飯騷擾，不料事情立即出現大反轉，最終仁俊和所屬社都公開道歉。

仁俊在Bubble公開某手機號碼的截圖，表示：「別在打電話了，我公開這個人的號碼了。」 隨後一名網友PO文自稱是手機號主人A某的朋友，表示A某當時想打給另一個朋友，撥通通訊錄裡以朋友姓名存儲的號碼後接電話的卻是一名男性。 A某問朋友是否換了電話，該男性表示會舉報這個號碼，A某慌亂之下掛斷電話，細看後發現朋友的號碼是以「名字」而非「姓名」存儲。 隨後A某開始受到國內外電話騷擾和上千封簡訊辱罵，猜測自己被當做偶像私生，上網搜索才發現已經被仁俊公開手機號，於是前往警局報警。



엔시티 런쥔 사생 번호 공개저격 했는데

당사자 지인 글 올라옴 pic.twitter.com/SLMZkVKSay — 수파두파 (@SUPADUPAMY) June 20, 2024

警方與仁俊經紀人通話，經紀人先是表達歉意，但仁俊僅在今天就接到了30多通私生電話、神經敏感，最終因A某這通電話爆發，最後還說了一句「（A某）確實有可能是私生啊」。 A某認為撥錯號碼是她不對，但僅因懷疑就公開普通人號碼亦欠缺妥當，還導致她必須換手機號碼，要求SM和仁俊正式道歉。

有人質疑A假裝無辜，因為撥錯號到藝人手機的幾率似乎微乎其微。 但其實如果剛換手機號的話，收到舊主人朋友的聯絡也不是毫無可能，例如金宇彬就曾收到陌生小朋友簡訊，內容是拜託叔叔買零食回來。



時隔一日，SM娛樂終於通過媒體公開道歉，表示仁俊把不認識的號碼誤以為私生發佈在平台上，正在深刻反省這一輕率行為，對因此受害的人致歉。

仁俊也在個人IG PO出道歉文：「向因我昨天的輕率舉動而受到損害的人致歉。一直希望通過音樂和舞台帶給大家好的能量，但在某個瞬間判斷力變得模糊，做出了錯誤的選擇……由於我的輕率行為，受害者正在承受痛苦。請停止聯絡受害者。我深感懊悔，以後會注意不再做出這樣倉促的行為。」



此外，仁俊今年4月曾因狀態不佳、焦慮症等問題暫停活動，本月11日在Bubble透露長期遭到私生騷擾、包括生病休息期間。



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