東海與銀赫重返澳門 SUPER JUNIOR-D&E 2024粉絲見面會震撼登場

各位ANNIE,你們的OPPA 東海與銀赫將在6月29日來到澳門倫敦人®的倫敦人綜藝館跟大家見面了!

韓國男團SUPER JUNIOR成員東海與銀赫所組成的小分隊SUPER JUNIOR-D&E自去年12月來澳門舉行粉絲見面會後,一直忙於世界巡迴粉絲見面會及推出第五張迷你專輯《606》,這專輯是二人自組公司後推出的第一張專輯,他們全情投入錄音、封面和MV拍攝,務求為樂迷打造一張「有心」的專輯。而主打歌《GGB》中的一段Dance Challenge,邀請了一眾韓國藝人參與挑戰,增加了歌曲的互動性。



SUPER JUNIOR-D&E現在正忙於日本巡迴演唱會及SUPER JUNIOR世界巡迴演唱會,與此同時亦為一眾粉絲打造“2024 D&E FANMEETING in MACAU”,一向追求最好的SUPER JUNIOR-D&E及其團隊定必為今次粉絲見面會注入新元素,務求帶給粉絲一個難忘的晚上。



SUPER JUNIOR-D&E“2024 D&E FANMEETING in MACAU將於2024年06月29日(星期六) 於倫敦人綜藝館舉行。門票由港幣/澳門幣 888起,將於2024年6月11日(星期二)中午12時起經金光票務www.cotaiticketing.com, 大麥網www.damai.cn及澳門售票網 www.macauticket.com公開發售。



SUPER JUNIOR-D&E “2024 D&E FANMEETING in MACAU”

日期:2024年6月29日(星期六)

時間:晚上7時正

地點:澳門倫敦人 倫敦人綜藝館

票價:港幣HKD / 澳門幣MOP $1,188/$888

公開售票:2024年6月11日(星期二) 中午12時起

訂購網站:金光票務 - www.cotaiticketing.com, 大麥網 - www.damai.cn, 澳門售票網 - www.macauticket.com

主辦單位:CCY Entertainment

協辦單位:Golden Deer Jr / Daymaker Creatives / SEAE / 光尚娛樂

票務平台:Cotai Ticketing / Damai / Macau Ticketing

巡迴經紀:CUL studio

經理人公司:ODE Entertainment

粉絲福利:官方海報 / 官方小卡 / 親筆簽名海報 / HI-TOUCH / SHALL WE TALK

備註:主辦方保留隨時更改條款和條件的權利,恕不另行通知。

粉絲福利分配詳情:

$1,188門票:官方海報 (全體)、官方小卡 (全體)、親筆簽名海報 (40名)、HI-TOUCH (400名)、SHALL WE TALK (600名)

$888門票:官方海報 (全體)、官方小卡 (全體)、親筆簽名海報 (10名)、HI-TOUCH (100名)、SHALL WE TALK (200名)

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞