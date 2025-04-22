為Super Junior與E.L.F.所寫！Super Junior東海&韋禮安合唱華語歌〈最好的朋友〉

「韓流帝王」暨「台灣灶咖男團」Super Junior成員東海，繼去年親自創作並與Super Junior-M成員合唱的華語單曲〈約定〉之後，和台灣歌手韋禮安合作全新華語單曲〈最好的朋友〉。

幾日前韋禮安與唱片公司台灣索尼宣布和Super Junior東海合作後，便引發熱烈討論，因為兩人曾「撞臉」。合唱的華語歌〈最好的朋友〉台灣時間今（22）日凌晨正式於各串流平台上線，Lyric Video也在稍早公開。



〈最好的朋友〉是由韋禮安所創作，以Super Junior與粉絲E.L.F.之間的情感作為靈感，官方說明「他思考著什麼樣的主題適合兩人時，腦中的靈感來自 SJ 的粉絲名 E.L.F，意指Ever Lasting Friends 永遠的朋友，代表歌手和歌迷之間最珍貴無可取代的情感；他覺得非常有意義，所以他將歌曲主題訂為『最好的朋友』」，同時代表韋禮安將歌曲送給因音樂合作成為「最好的朋友」的東海。



歌詞中「最好的朋友」、「陪伴」、「一起走過」、「藍色的回憶」、「守候到永久的承諾」……等等關鍵詞都成為觸動E.L.F.的元素，底下留言「好感動」、「適合拿來當畢典（畢業典禮）的歌」、「旋律很有感染力」、「終於等到東西海合作」、「前奏旋律很台式的情歌」……等等，不少網友更敲碗韋禮安唱韓語歌，畢竟韋禮安也不是沒唱過，過去曾唱過電影《月老》主題曲〈如果可以〉韓語版。



〈最好的朋友〉目前迅速登上iTunes排行榜第一名，可見兩位「強強聯手」果真力量加乘。而兩人所拍的宣傳短影音，東海全程華語拍攝，讓台灣E.L.F.再見他對此次合作的重視。



另外，東海昨（21）日還有件受到台灣E.L.F.熱烈討論之事，他發了和知名手搖品牌「龜記茗品」飲料合照說：「喝了這個很好喝，本週還要喝。」還寫「ad」並加上品牌合作標示，讓E.L.F.一度以為他代言龜記了，結果似乎是場烏龍，龜記留言解釋「只是送飲料過去」。不過，會不會有反轉呢？龜記會藉此找東海代言嗎？而東海說的「本週還要喝」是因為本週末26、27日東海在台灣有solo fancon，韋禮安會不當嘉賓驚喜登場也成為E.L.F.所好奇的。



順帶一提，東海Super Junior隊友始源昨（21）日也發了則和台灣有關的限時動態，是自己演出的《喬王出任務》台灣宣傳招呼影片，最後說了華語「我愛你們，馬上見面」。



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