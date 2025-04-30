Super Junior晟敏確定不續約！時隔20年離開SM娛樂，IG發文感謝、確定加入Trot專業公司！

Super Junior 成員晟敏與SM娛樂合約到期不再續約，今日（30日）SM娛樂也發表官方聲明。

SM娛樂表示：「本公司與所屬藝人晟敏的專屬合約已經結束。」接著，SM娛樂表示：「從練習生時期開始到以藝人身份活動的20多年時間裡，向一直和我們一起的晟敏表示感謝，將繼續支持晟敏的音樂活動和新的開始。」



隨後，晟敏也在自己的 IG 寫下：「2000年12月，充滿勇氣和夢想進入SM的選秀場，當時還是國中3年級的我，現在結束與SM的漫長旅程。對我來說，SM是人生的老師、家人、朋友一樣的存在，在一起的20多年時間對我來說真的是很大的禮物，真心感謝一直以來陪伴我們的所有人。如今我懷著新的夢想再次站在起跑線上，我會和一起踏上新旅程的 TOTALSET 娛樂的家人們一起踏踏實實地、不忘初心地走下去，一定會用飽含真心的歌曲和舞台報答大家的支持。」



而晟敏在2005年作爲 Super Junior 成員出道後，憑藉〈Sorry, Sorry〉、〈It's You〉、〈Mr. Simple〉等熱門歌曲受到喜愛。2014年與音樂劇演員金思垠結婚，但因多次將粉絲贈送的禮物送給老婆、拒絕和粉絲溝通、高調放閃，最終導致歌迷抵制，2019年開始中斷組合活動。2022年晟敏出演《Mr. Trot 2》，之後以 Trot 歌手的身份重新出發。



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