东海与银赫重返澳门 SUPER JUNIOR-D&E 2024粉丝见面会震撼登场

各位ANNIE，你们的OPPA 东海与银赫将在6月29日来到澳门伦敦人®的伦敦人综艺馆跟大家见面了！

韩国男团SUPER JUNIOR成员东海与银赫所组成的小分队SUPER JUNIOR-D&E自去年12月来澳门举行粉丝见面会后，一直忙於世界巡回粉丝见面会及推出第五张迷你专辑《606》，这专辑是二人自组公司后推出的第一张专辑，他们全情投入录音、封面和MV拍摄，务求为乐迷打造一张「有心」的专辑。而主打歌《GGB》中的一段Dance Challenge，邀请了一众韩国艺人参与挑战，增加了歌曲的互动性。



SUPER JUNIOR-D&E现在正忙於日本巡回演唱会及SUPER JUNIOR世界巡回演唱会，与此同时亦为一众粉丝打造“2024 D&E FANMEETING in MACAU”，一向追求最好的SUPER JUNIOR-D&E及其团队定必为今次粉丝见面会注入新元素，务求带给粉丝一个难忘的晚上。



SUPER JUNIOR-D&E“2024 D&E FANMEETING in MACAU将於2024年06月29日(星期六) 於伦敦人综艺馆举行。门票由港币/澳门币 888起，将於2024年6月11日（星期二）中午12时起经金光票务www.cotaiticketing.com, 大麦网www.damai.cn及澳门售票网 www.macauticket.com公开发售。



SUPER JUNIOR-D&E “2024 D&E FANMEETING in MACAU”

日期：2024年6月29日(星期六)

时间：晚上7时正

地点：澳门伦敦人 伦敦人综艺馆

票价：港币HKD / 澳门币MOP $1,188/$888

公开售票：2024年6月11日(星期二) 中午12时起

订购网站：金光票务 - www.cotaiticketing.com, 大麦网 - www.damai.cn, 澳门售票网 - www.macauticket.com

主办单位：CCY Entertainment

协办单位：Golden Deer Jr / Daymaker Creatives / SEAE / 光尚娱乐

票务平台：Cotai Ticketing / Damai / Macau Ticketing

巡回经纪：CUL studio

经理人公司：ODE Entertainment

粉丝福利：官方海报 / 官方小卡 / 亲笔签名海报 / HI-TOUCH / SHALL WE TALK

备注：主办方保留随时更改条款和条件的权利，恕不另行通知。

粉丝福利分配详情：

$1,188门票：官方海报 (全体)、官方小卡 (全体)、亲笔签名海报 (40名)、HI-TOUCH (400名)、SHALL WE TALK (600名)

$888门票：官方海报 (全体)、官方小卡 (全体)、亲笔签名海报 (10名)、HI-TOUCH (100名)、SHALL WE TALK (200名)

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