《只要有空》金惠奫：「高中時期就作著演員夢」與柳演錫、劉在錫路上巧遇「善宰」！

SBS實境節目《只要有空》由劉在錫與柳演錫帶領著嘉賓，拜訪市井小民的空閒時光，並且利用短暫時間執行任務送禮物。本次來到節目的嘉賓是因演出《背著善宰跑》而受到大家喜愛的演員金惠奫，夾帶著大勢演員的人氣，也讓本節目收視率在同時段中表現相當亮眼。

當日一登場劉在錫就先對金惠奫提到：「雖然不是邊佑錫，但我們是在錫與演錫」，而金惠奫也提到最近的生活，因為之前拍攝的時間很長，所以現在正在休息的她，都在家裡跟貓咪「紅柿子」玩，也打遊戲。分別為1972、1984與1996年生的三人，生肖相同都是屬鼠，也成了鼠幫三兄妹。



一路上三人開車或搭公車前往目的地，許多大學生都表示自己非常喜愛惠奫的作品《背著善宰跑》，公車上一位身高190cm的大學生還讓惠奫嚇了一跳，直呼「跟佑錫哥哥一樣高」。在用餐時也遇到其他的大學生表示都很喜歡《背著善宰跑》，更有人表示自己就叫善宰，看電視劇時都覺得是在叫他，相當有趣，也再度證明金惠奫以及《背著善宰跑》的人氣。



當三人拜訪第一位嘉賓時，提到了自己的夢想，金惠奫提到從高中時期就夢想成為演員，在那之前她的夢想都隨著當時自己所看的電視劇中的主角職業而改變，當時看了《我的名字是金三順》而想要跟主角一樣成為一位甜點蛋糕師。金惠奫也在節目中向前輩柳演錫請益，問他拍攝中如何消除壓力呢？似乎感到演員的倦怠了。柳演錫也給出專業的經驗談，先別管演戲，暫時作自己喜歡並有興趣的事情，雖然想把頭腦清空但無法做到，所以先找其他的目標來關注，就能得到治癒。



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