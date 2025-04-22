相隔14年！Super Junior利特& Lolipop棒棒堂小煜「分身」再見！還一起打招呼：歐欸唷！

19日高雄舉行了「第20屆KKBOX音樂風雲榜」演唱會，邀請到Super Junior兩小分隊L.S.S.與D&E，同場還有台灣本土男團Lollipop棒棒堂，兩團有對「分身」時隔14年再同框！

先回顧14年前，棒棒堂拆團後的Lollipop@F曾遠赴韓國宣傳登上《Star King》中秋特輯，和Super Junior部分成員正經尬舞也有搞笑亂舞，民間相傳很久的「台韓分身」利特和小煜還相認！



*完整報導回顧：

〈Super Junior &棒棒堂「KKBOX風雲榜」將再遇！14年前《Star King》曾尬舞，利特小煜撞臉〉

14年後，棒棒堂重組登上KKBOX風雲榜，王子當晚釋出棒棒堂與Super Junior合照，兩團還一起比Super Junior招牌手勢。雙方粉絲都非常激動，有人表示「夢幻聯動」也有人笑說「兩團老少年」。兩團都追過的粉絲看了大概都非常激動，更有人欣慰「兩團都健健康康地存在」。



最經典的是，棒棒堂小煜和Super Junior利特這對分身再次相遇並合照！小煜在留言區搞笑發言：「14年後我學會袒胸露乳。」看來很清楚自己和利特一樣有「裸露癖」XD，相似點不止臉啊！



《來吧！哪裡怕》官方昨（20）日晚間終於釋出相關影片，翻譯向利特介紹小煜：「這位和利特長得很像的事非常有名。」威廉在旁提起《Star King》，利特馬上驚呼：「知道知道知道……」小煜和利特便完成了相隔14年的珍貴合照。後續兩團還真的一起打招呼，始源在拍照時提議比Super Junior招牌動作，利特就喊口號了，可以聽到棒棒堂跟著喊「歐欸唷」！



底下留言包括「加起來快440歲的名場面」、「這是什麼世界名畫面」、「特哥的反應好可愛」、「朴正洙……連拍照都主持症上身」、「真的是奇蹟啊，此生能看到兩大世紀團合照真的無憾」、「兩團年齡相仿，一個20週年，一個明年20週年」、「配樂100分，可以合作一下嗎」。



Threads上《來吧！哪裡怕》小編還留言「我推的兩團」呢！底下也有粉絲回顧起Lollipop@F在「香港流行音樂節」和Super Junior小分隊M相遇時同樣合過照。而小杰曾在《來吧！哪裡怕》幕後採訪表示夢想的嘉賓是Super Junior-M，最喜歡成員是東海，粉絲藉此發問：「小編要不要考慮第二季幫小傑（小杰）圓夢？」



Super Junior既然都那麼「台」了，或許哪天真的能合作呢！換Super Junior登上《來吧！哪裡怕》也好啊！

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