《我獨自生活》朴娜勑自宅失竊事件後近況公開，壓力超大甚至嚴重脫髮！

在昨晚（2日）播出的MBC綜藝節目《我獨自生活》中，喜劇演員朴娜勑的脫髮狀況引起網友們廣大的關注。（有脫髮問題者，請留意這篇的注意事項，文末補充了11點NG行為給大家參考）

朴娜勑最近因自宅失竊事件備受煎熬。她前往脫髮管理中心檢查時，被測出壓力指數非常高。睡眠品質也僅有一般標準的30分左右。



她坦言：「其實最近發生了很多事，這八天的感覺就像過了八年一樣。」透露了自宅遭竊、財物失竊的痛苦經歷。她在攝影棚中說：「其實現在法律上的問題都解決了，所有東西都已經找回來，也已經整理好了，現在終於可以好好的睡覺。」

但與此同時，由於老化的影響，40多歲的朴娜勑也面臨脫髮問題。據說女性年紀增長後也會分泌男性荷爾蒙，到了50歲左右有不少人會出現掉髮情況。



與20～30歲相比，她的頭頂明顯稀疏。她感嘆道：「背上的肉、肚子的肉我都不覺得丟臉，不知為何頭頂的肉被看到卻讓我覺得羞恥。」



她下定決心要治療脫髮，詢問了各種營養補充品的資訊，並積極蒐集各種頭皮護理的知識。結果發現像是直射陽光這件事對頭皮很不好之外，長了白髮時也最好不要自己拔掉。



▼小編這邊也補充一下我個人知道的脫髮（or禿頭）ＮＧ行為：

1. 過量抽菸或酗酒

2. 頻繁染燙

3. 未做好護髮管理（頭皮管理的消息可多留意）

4. 高鹽過甜或是太油的重口味飲食習慣

5. 過度熬夜睡眠不足

6. 頭髮綁太緊

7. 枕頭套或毛巾太久沒清洗（建議一～兩週就要清洗替換）

8. 頭髮洗完要盡可能吹乾

我獨節目補充：

9. 長白髮不要自己拔掉（建議可以用剪刀剪斷就好）因為強行拔白髮，容易引發毛囊發炎，甚至引發掉髮危機。

10. 長時間被陽光直射。

11. 壓力過大，須適時放鬆心情

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞