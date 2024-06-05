「表演女王」泫雅披上黃袍強勢攻蛋！ 重磅加入中信兄弟「K歌主題週」演唱嘉賓

中華職棒中信兄弟球團將於8月3日及8月4日於臺北大巨蛋主場舉辦「K歌主題日」，今年更是重磅邀請到韓國巨星泫雅（김현아／Kim Hyuna）成為演唱嘉賓，憑藉著具有標誌性的風格及性感火辣的身材，泫雅此次接受中信兄弟球團邀請，也將會是首位登上臺北大巨蛋演唱的南韓歌手，未來勢必會掀起熱烈討論。

繼4月份中信兄弟球團開幕主題週邀請頑童MJ116以及ENERGY後，成功的音響設備與現場氛圍，不僅娛樂圈業界造成討論，也因此得到韓國眾多藝人關注，願意特別來台演出。此次，在中信兄弟極力邀請下，泫雅也同意加入球團下半季最受矚目的「K歌主題日」擔任演唱嘉賓，而這也將會創下球團主題日邀請最高等級的韓國藝人，且會是成為首位登上臺北大巨蛋演唱表演之韓國巨星！

被網友封為「表演女王」的泫雅，舞台魅力十足，出道十七年仍是不少人心中的女神。在歌壇擁有多首代表作，2011 年推出的《Bubble Pop!》是首個韓國女歌手瀏覽量破億的 MV，2012 年參與了歌手 PSY 歌曲《江南 Style》的音樂影片演出，2021 年推出《I'm Not Cool》音源發行不久即在 Genie、Bugs 榜獲得2位成績，今年 5 月帶著新專輯《Attitude》與主打曲〈Q＆A〉回歸，泫雅參與了專輯製作，融入她率直與自信的態度。



泫雅也是繼2022年來台演唱成功後，睽違一年半再度來台演出，透過別緻而性感魅力的她，俘獲廣大球迷的心，未來也將會讓球迷與粉絲掀起一陣轟動。中信兄弟球團將於日後公布更多有關「K歌主題日」相關活動及購票資訊詳情，也期待球迷朋友可以再次體驗「K歌主題日」帶來的歌唱盛宴。

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