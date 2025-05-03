【韓網熱門】網友評李洙赫：看起來不像20歲也不像30歲，說是1000歲都很可信

韓網友在X寫道：「李洙赫看起來完全不像30代後段，但也不太像20代，感覺不是特別年輕。 如果問究竟看起來像多少歲，可能會得到『至少500歲』這樣的回答。」

절대 30대 후반으로는 안보인대

근데 딱히 20대 같진 않대 어려보이진 않는대

그래서 대체 몇살처럼 보이냐 물으면 최소 500살...? 같은 답변 돌아옴 pic.twitter.com/Y0aZToZuJL — 파이 (@xxskkkh) April 30, 2025

另一名韓國網友：「外貌年齡從25歲到2500歲都有可能。」



「目測年齡1300歲。」「在韓國總有人說他外貌非常與眾不同，但站在白人中間好像也跟他們不太一樣。 根本是沒有人種和年齡的非人者。」



나이 약 1300살일거같음 https://t.co/iCtbX4yMJj — 매일 아커만 (@todayOFFday_) April 30, 2025

「這時候大概440歲吧...」



「李洙赫即便在藝人中間也格外突出。 只能用非人之美來解釋吧...」「就算說他是從古代開始隱藏身份活了幾千歲的吸血鬼，也完全可信。」（褒義）



이수혁은 ㄹㅇ 연예인들 사이에 있어도 튀어 (p)

이걸 인외미라고 설명할 수밖에,,… https://t.co/dvanCQ0vPr pic.twitter.com/iAdqDdKFzk — 미인 콜렉터 (@KimTaeTaeOU) April 30, 2025

韓國網友評論：

1. 看標題就知是他kkk

2. 至少從18世紀活到現在吧

3. 來人類世界參觀的吸血鬼

4. 看起來既不年輕也不老，也不像實際年齡（？ ）

5. 我很會看年齡，藝人只不過因為勤於管理所以看起來年輕罷了，他一看就是1400多歲了

6. 長得像混血，但不是東方人和西方人混血，而是人和非人的混血



7. 感覺他曾經周遊全世界，在各國傳說中以不同的名字留下痕跡

8. 他的血液裡肯定摻雜了一定比例的龍or人魚or神仙or閻羅之類

9. 感覺他至少有收藏一兩件壬辰倭亂時被砍倒的倭寇的飾品當紀念

10. 長相很冰冷、卻有著可愛優雅的帥氣，雖然有異國感但說不出是哪個國，果然是人類之外的存在

11. 如果他突然開記者會說自己不是人、是從其他行星漂流過來的，大家也只會覺得：「難怪呢！我就知道」

12. 長得一點都不古典，為什麼卻那麼適合古裝劇呢？



13. 也許因為古裝劇有很多妖怪吧（不是）

14. 明明是因為他從朝鮮時代活到現在，親身經曆過

15. 所以其實不是拍古裝片，而是紀錄片...

16. 誰能想到這張臉的主人竟然是「多巴胺中毒者」呢kkkk

17. 也許正因為活了太久才會鐘情多巴胺吧

18. 這張臉就是活了12次人生的厭世主義者kkk

19. 感覺他身邊應該有一個從幾千年前開始世世代代侍奉至今的執事家族kkk



20. 大家就裝作不知道吧ᅲᅲ

21. 我見過他真人，確實不太像人、非常吸引視線，獨自在另一個次元

22. 居然有適合2500歲設定的人類kkkk

23. 拜託用這個外貌拍一部癡情男主愛情劇吧...

出處：https://theqoo.net/hot/3720457037

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