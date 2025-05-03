《第61屆百想藝術大賞》人氣賞結果出爐！《背著善宰跑》CP成為得主：邊佑錫男子第一名、金惠奫「壓倒性奪冠」

《第61屆百想藝術大賞》的人氣賞投票出爐！《背著善宰跑》邊佑錫＆金惠奫分別拿下男子人氣賞和女子人氣賞，恭喜他們！

人氣賞投票從上月23日中午12點開始到5月2日下午4點爲止，共進行10天的投票。在放送、電影部門候選人中，各選出35名男、35名女候選人，最終將各選出得票最多的男、女藝人授予 PRIZM 人氣獎。



投票結果顯示，男子人氣賞總投票數爲3733308票，第一位是獲得2404031票的邊佑錫，接著是605823票的朴寶劍、180165票的丁海寅。女子人氣賞總投票數爲18480648票，第一位是獲得7873877票的金惠奫，接著是6923153票的李惠利、 3474101票的IU（李知恩）。通過《背著善宰跑》入圍放送部門「最優秀演技獎」的兩人，也成爲人氣賞的主人公。



在：投票期間還引發「造假疑雲」。對此，PRISM 方面表示：「每個用戶名在人氣賞每天進行4次投票，對於反覆使用 Macro（巨集程式）或生成電子郵件後投票的不正當手段，系統會採取限制加入的措施。對於過去的投票數據，將通過精密的分析，對發現一點 Macro 可疑情況的投票採取全面無效處理措施。」

投票結果公開，又再次在 the qoo 掀起熱烈討論，韓網友：「粉絲們之間展開了競爭啊哈哈哈」、「那是正確的數據嗎」、「好無語」、「將近800萬了...」、「看評論說是 Macro主辦方不過濾嗎」、「女藝人投票數是真的嗎」、「《百想》似乎是個問題」、「超過100萬的好像都是 Macro 啊」、「如果那些女演員的人氣是事實的話，韓流頂級人才說得對」、「《百想》如果這樣的話，人氣賞就消失吧，只會被嘲笑」等等。

另外，《第61屆百想藝術大賞》將於5日晚上8點舉行，由申東燁、秀智、朴寶劍擔任主持人。



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