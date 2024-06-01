許光漢再見Jaejae暢聊與2PM俊昊、李帝勳、高賢廷相遇內幕！學「麻辣糖葫蘆」教「來我家看貓」XD

許光漢因台日合作片《青春18×2 通往有你的旅程》再度訪韓，與《想見你電影版》韓國記者會主持人Jaejae再次見面大聊特聊。

去年2月，許光漢與柯佳嬿、施柏宇一同到韓國宣傳《想見你電影版》，當時的主持人是訪過許多影星、促成不少愛豆團體重組的Jaejae，後台許光漢三人也入鏡了Jaejae主持的名YouTube節目《MMTG文明特急》，許光漢當場和同齡的Jaejae結交為朋友。

過了一年多於《MMTG》再見，兩人再以朋友互稱，但Jaejae抱怨起許光漢「都沒聯絡自己」，許光漢只是大笑，接著反過來說：「你怎麼沒有先傳訊息給我呢？為什麼？不是光漢的韓國好朋友嗎？」原來Jaejae是嫉妒(?)，馬上翻出素描本細數許光漢這一年來和韓星各種互動。

先是‎2PM俊昊（李俊昊），許光漢揭曉兩人會認識原因，是因為雙方團隊工作人員中有人牽線，因此俊昊來台活動他們便一起吃了火鍋，許光漢也提到後來在韓國拍戲收到俊昊的咖啡車「很感動、很感激」。Jaejae趁機說自己和許光漢、俊昊都是1990生同齡朋友，有空可以三人約，還開玩笑想當許光漢「大一個月的姐姐」XD（許光漢後來也用這個反虧她XD）。



接著是‎李帝勳，許光漢娓娓道來他們是百想藝術大賞後台認識，李帝勳陪他聊天減緩緊張，後來還百忙之中替他粉絲見面會拍攝應援影片，「很感謝他」。看到Jaejae素描本上自己與‎鄭雨盛‎的合照，許光漢謙虛的表示自己是運氣好，才能遇見那麼多願意接納自己的人。



而高賢廷呢？高賢廷近期在Vlog曝光自己看到許光漢逃走的可愛畫面，她Vlog中解釋當時品牌工作人員和她聊「有個有名的台灣男演員也在」，高賢廷沒等工作人員說出名字便表達自己且很喜歡對方，工作人員不理高賢廷阻止就去找許光漢來讓他們認識，高賢廷才會緊張的先跑再說。



回到《MMTG》許光漢的說法，他說自己在等工作人員電梯，等了一陣子剛好遇到高賢廷，還表示如果能合作是榮幸，興奮的想把自己連絡電話打在字幕。Jaejae問他會想合作什麼角色，他想了想說：「不太敢想，可能可以演她的下屬、保鑣之類的……」馬上引發Jaejae想像。



許光漢在韓國參與電影映後問候時，‎懂BIGBANG太陽的哏‎？許光漢表示是工作人員教他的，否則他本來並不知道，還不斷和工作人員確認：「你們真的要我這麼做嗎？」許光漢當場讓Jaejae教他新的迷因，Jaejae教了他「麻辣燙（糖）葫蘆」，許光漢覺得荒唐還是學了，越玩越上癮。許光漢也教Jaejae台式撩人話語，許光漢欲言又止教學：「吃飽了嗎？我家的貓最近長大了一點很可愛……要來我家看嗎？」Jaejae說會在台灣好好利用，許光漢馬上用XD臉撇清：「請不要說是我教你的。」一副很後悔的模樣。



許光漢事實上教的「來我家看貓」，根本和韓國人說的「要不要來我家吃拉麵」一樣意思啊啊啊啊啊──（Jaejae真的不要學，都許光漢亂教XD

節目後半Jaejae實現一年前的承諾帶許光漢嘗試韓國燒啤文化，兩個人還達成新的約定：一、Jaejae要嘗試當音樂劇演員，二、Jaejae來台灣的話許光漢會推薦美食。不曉得能否實現呢？

看完此集，網友都說許光漢有特有的沉穩魅力，害羞的樣子也很可愛，說和Jaejae兩人很有化學反應，或期待某天《MMTG》會有Jaejae、許光漢與李俊昊特輯啊！

▼完整節目（言談中23:12許光漢也和「親姐姐的偶像」Super Junior隔空聯動，許光漢不好意思的否認自己是「青春代表」，Jaejae說：「Super Junior也還是Junior啊！」許光漢承認：「他們真的是Junior。）



▼高賢廷Vlog紀錄巧遇許光漢過程（已定位5:11）



▼一年前許光漢、柯佳嬿與施柏宇出現在《MMTG》（已定位00:20）



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