《背著善宰跑》尹鍾鎬導演加碼爆料：「邊佑錫與金惠奫，可能在我不知道的情況下交往」

tvN現象級人氣電視劇《背著善宰跑》雖然播畢，但主演邊佑錫與金惠奫的人氣可是越炒越高，近期進行了許許多多的相關訪談，兩人也出現在綜藝節目中合體宣傳，所到之處都被大家深入觀察，粉絲更是敲碗「原地交往」。這次輪到拍攝期間朝夕相處，身處海景第一排的導演現身說法。

尹鍾鎬導演表示，每天早晨一起床都有種「這是什麼樣的感覺呢」的想法，很多人會在早上將受到感動的感受發表在SNS上，一天天這樣非常幸福的瞬間，導演也希望能持續久一點。李詩恩作家也表示，直到最後一集播出前，其實每一集都會受到很多評價，自己也沒能好好放鬆，直到結局播出，知道大家對於結局相當滿意的反應，終於能夠放心，能夠高興起來了。



李詩恩作家也表示，從邊佑錫出席活動時，深刻感受到粉絲們對他的熱愛，雖然知道話題性很高，但從影片看到在全州電影節的時候粉絲們大喊著「善宰啊」，加上粉絲們到快閃店排隊搶買周邊商品，拍照留下紀念，讓作家深刻感受到作品受到了大家的喜愛，與收視率的呈現數字很不一樣，她也非常感謝觀眾們的支持。



製作組也把本劇的成功歸功於所有演員們，作家更點名一場第四集中，善宰因為肩膀受傷無法繼續游泳，與父親談話的戲碼，作家當時看到影片中的邊佑錫的眼淚，也跟著哭了出來。另一場則是金惠奫初登場，躺在病床上聽著廣播的那場戲，當時是拍攝初期，要表達對生命失去意志的感情，並不容易。因此作家認為除了劇本劇情以外，本劇演員們都有非常棒的發揮。



《背著善宰跑》也引起觀眾們過度投入，而希望邊佑錫與金惠奫兩人真正交往的現象，尹鍾鎬導演作為觀察第一線，也同樣有這樣的想法。導演表示，近距離看過很多次，無論是戀愛劇或是浪漫喜劇，兩位演員若真實相愛的話，眼神會有所不同。所有導演都會這樣覺得，就算演員們在作品一結束就分手，但拍攝時希望他們繼續交往。



導演也記得自己曾對演員們說過，如果真正在交往的話，只要一個眼神，就能讓觀眾們感受到心動。善宰基本上眼眶總是濕潤，有時也令人感受到喜悅之情，小素的演技雖然也很棒，但兩位演員的眼神是在任何電視劇中都從來沒見過的，在我執導過程中，看到的那眼神感覺非常好，所以他們兩人很可能看起來像是在交往，也有可能是在我不知道的情況下交往，但為了將這感覺發揮到最極致，我已盡了最大努力。



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