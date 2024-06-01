《背著善宰跑》帶動韓國本土OTT收看時長超過Netflix，創下「史上首次&業界第一」新記錄

Netflix在韓國上線以來一直是收視時間冠軍、被譽為OTT領域的「絕對強者」，然而這一局勢在本週二首次被打破，背後功臣就是本土OTT平台TVING推出的大熱劇《背著善宰跑》。

根據大數據分析機構Mobile Index，5月28日TVING總收視時間達到205萬10小時、登上OTT業界第一，Netflix則以240萬8179小時屈居第二，相差9萬1831小時。 不計YouTube的話，這是史上第一次第一次有其他OTT打敗Netflix的收視時長。

不僅如此，TVING的DAU（日活躍用戶）通常比Netflix少20萬人以上，這一天也將差距拉近到13萬人（DAU 217萬）。 據分析，其中最大原因就是《背著善宰跑》當天公開大結局。



TVING今年4月與tvN電視台簽約獨家上架《背著善宰跑》，劇集更新期間TVING的收視時長始終保持在韓國本土OTT冠軍。 該劇雖然電視收視率只有4%上下，但在TVING連續4周高居每周點播量和實時頻道訪客數（UV）第一，在吸引新增付費用戶方面也僅次於金秀賢和金智媛主演的《淚之女王》。

業界人士表示，Netflix一直被視為「無法翻越的墻壁」，這部劇令人切身感受到作品本身的質量才是核心競爭力，看到了與Netflix對抗的一絲勝算。



其實TVING早前已與tvN制定合作戰略，重點在Netflix DAU較少的週一週二獨家上架tvN劇集，例如今年1月獨家上架tvN月火劇《和我老公結婚吧》已締造一次雙贏成果，預計今後也會致力於共同宣傳內容。

此外，《背著善宰跑》目前已全部更新完畢，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台立即回顧全集！



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