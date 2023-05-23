許光漢與Super Junior神童初見面就被邀「一起睡」XD 兩人還合喊神童經典中文名言

繼銀赫&東海，許光漢也和Super Junior神童見面啦！整集有夠好笑！

台灣演員許光漢近日到訪韓國宣傳電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，眾多節目中他選擇來到Super Junior神童的YouTube節目《喝完這個就下班了》，讓神童又驚又喜，而這也是許光漢繼銀赫與東海，再次與Super Junior成員見面。

整場30分鐘節目可說是笑點滿滿，最好笑莫過於最後一回合遊戲，許光漢由於手氣不佳玩遊戲直輸，只好回答神童各種問題，他和神童對話也相當有趣。首先是回答一個TMI，許光漢表示自己睡覺習慣往左邊躺，沒想到神童竟說自己習慣往右邊，神童便說：「那我們可以一起睡？」許光漢大笑答應邀約：「可以睡睡看。」



神童問許光漢除了招呼用語之外，第一個學的韓語詞彙是什麼，許光漢戰戰兢兢不回答「滾」，神童馬上張大嘴望向工作人員，許光漢見狀馬上道歉，他回應：「不是不好的話……但Timing上讓人有點暈眩……」



神童也告訴許光漢他第一次學中文是一個廣告詞「東西南北中，好酒在江東」，還模仿廣告捧著酒比讚，這畫面對許多SJ粉絲E.L.F.們肯定不陌生吧？神童每次秀中文都常常講這句啊！看許光漢聽得懂還笑開懷，神童很驕傲的說：「都知道耶，看來我的發音很準確。」兩個人更一起重現(?)那支廣告。



看完節目，韓國網友非常熱烈在影片下方留言，稱讚許光漢很有禮貌，或是稱讚神童主持流暢、整個節目企劃很有趣，有人說「兩位看起來都很開心，看著看著自己也笑不停」、「因為神童很親切，所以許光漢看的出來一點都不怕生」、「（許光漢）和SJ的化學反應竟然這麼有趣」、「代替身為Super Junior超級粉絲的姐姐們而來太好笑了*」（*詳見‎許光漢上銀赫頻道的集數，許光漢兩個姐姐都是E.L.F.‎）。

▼完整節目影片



提到許光漢上銀赫頻道和銀赫和東海見面，就不得不提許光漢的Sense、迅速的反應力，當時銀赫被許光漢二姐選為最喜歡的成員時，落敗的東海反過來問許光漢，許光漢馬上選他。這次神童問許光漢SJ他們三個之中誰最帥，許光漢先表示東海和銀赫平等，最後再說神童是最帥的，神童聽了很開心呢！



話說，東海與銀赫承諾過要找藝聲（許光漢大姐的最愛）一起到台灣拜訪許光漢家，何時會實現呢？或許許光漢會先完成和9名Super Junior成員都同框過的「集郵」*！（*除了三名Super Junior，許光漢在韓國已蒐集到鄭雨盛、‎李帝勳‎、‎IU、盧允瑞、‎LE SSERAFIM）

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