9年前的老梗都知道！許光漢唱BIGBANG太陽的經典問候曲，觀眾笑瘋了XD

許光漢啊，你私下到底刷了多手機，竟然連這個梗都知道！！

台灣當紅的男神許光漢和林柏宏主演了一部喜劇影片《關於我和鬼變成家人的那件事》，該作品在臺灣上映後票房大賣。 最近許光漢就飛赴韓國為電影做宣傳，14日還出席了舞台問候活動，與韓國的影迷、觀眾們積極互動。

活動途中，觀眾們請求許光漢演唱歌曲，當所有人都以為他會演唱電影主題曲或代表作《soufflé 》時，他卻給全場人帶去了一個大大驚喜。 只見他拿著話筒，輕嘆了一口氣，接著就用韓語唱出了「大家啊」，台下立刻傳來陣陣驚呼聲，許光漢害羞得笑了起來，在觀眾們的起哄聲中笑得彎下了腰，之後好不容易整理好心情後繼續唱了下去「非常想念你們」，並用一個華麗的轉音結束，最後說了一句「謝謝大家」。 相關影片火速就在韓網上傳播開來，大家紛紛留言表示：「怎麼連這首歌都知道」、「發音超準」、「我要提醒各位，許光漢演員出道前也曾準備當歌手哦」等。



230514 메마데바 무인



우리가 생각한 노래 : 수플레, 메마데바 OST

허광한이 생각한 노래 : 태양 여러분 ｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦ



수상할 정도로 한국 밈을 잘아는 외국인



영등포 CGV pic.twitter.com/4RRPZG6IXO — 웨이 (@kuanghanway) May 14, 2023

說到這首歌曲，原唱可是BIGBANG的太陽，2014年的首爾個唱上他用唱歌的方式問候粉絲，於是就有了這首歌曲「大家好，非常想念你們」。 後來被不少歌手模仿，風靡了很久。



哈哈哈哈，沒想到這次許光漢也模仿了太陽，你是不是專門上網研究過？？

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