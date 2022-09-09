許光漢與鄭雨盛雙男神相遇原因，許光漢給答案原來是巧遇！還曝光鄭雨盛搞怪合照姿勢

小編不得不吐槽一下，鄭雨盛大叔雖然自拍有待加強，但懂得用濾鏡耶XDDD

近日前往韓國舉行見面會的許光漢，除了既定行程之外也有個「小插曲」，就是和韓國影帝鄭雨盛相遇，兩人的合影引發網友廣大回響。

*前情提要：‎這是什麼美好組合！許光漢與鄭雨盛雙男神合影♥ 還傳出與Super Junior拍攝節目



有網友表示這樣的「雙男神」合影太過難得，「羨慕遇到許光漢的鄭雨盛，也羨慕遇到鄭雨盛的許光漢」。也有網友對於鄭雨盛年近50，卻和30出頭的許光漢站在一起毫無世代差異感到相當驚奇。同時亦有網友好奇兩人為何見面、敲碗兩人未來能合作。

兩人為何會見面，許光漢後來也給出了答案：巧遇。許光漢發文：「Thank you 형（哥）！謝謝巧遇的招待。#跪」這才讓人了解原來真的只是巧遇，並非刻意安排的場合，而且鄭雨盛還邀請許光漢加入《獵首密令》（Hunt）聚餐。



一群人留下合影，畫面中可見演員鄭滿植也在內，而鄭雨盛的姿勢完全成了亮，搞怪的湊近許光漢仰頭望著，顯見私下毫無架子、性格有調皮的一面。這篇貼文吸引了更多粉絲及網友「朝聖」，截至今日16.7萬人點愛心。



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