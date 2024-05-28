台韓男神又又又聯動了！換許光漢為俊昊送上咖啡車♥

昨（27）日，2PM俊昊（李俊昊）更新一則限時動態，認證許光漢送給他的咖啡車！

去年10月，‎2PM俊昊（李俊昊）來台舉行見面會，和以《想見你》爆紅的台灣演員許光漢合影‎，韓國與台灣男神聯動可謂引發兩邊粉絲瘋狂！當時俊昊舉行見面會，許光漢可是特地到後台送上寫著韓文卡片的花籃，祝福俊昊見面會大發。



今年1月許光漢赴韓國拍攝全新韓劇《No Way Out》，換他收到了俊昊送來的咖啡車！俊昊是同時送給曾合作過電視劇《自白》的前輩劉宰明，他在咖啡車上特地韓文中文都寫上，相當貼心。許光漢發布限時動態tag李俊昊，英語道謝也放上手比愛心符號。



兩大男神投桃報李下，昨日俊昊拍攝Netflix新劇《Cashero》（CA$HERO），IG曝光「又」收到了許光漢禮物，換許光漢送上咖啡車給他！如同先前的風格，許光漢在咖啡車上用字簡潔明瞭，都寫著「為李俊昊演員和《Cashero》所有工作人員與演員加油」，亮點是那張「養眼」的雙男神合照。俊昊發布限動還可愛的貼了兩隻兔子拍手貼圖，用英語tag許光漢說謝謝。



雖摸不清楚兩位男神如何牽上關係的，但粉絲都希望有朝一日兩人能正式合作啊！多多同框也可以！



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