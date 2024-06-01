许光汉再见Jaejae畅聊与2PM俊昊、李帝勋、高贤廷相遇内幕！学「麻辣糖葫芦」教「来我家看猫」XD

许光汉因台日合作片《青春18×2 通往有你的旅程》再度访韩，与《想见你电影版》韩国记者会主持人Jaejae再次见面大聊特聊。

去年2月，许光汉与柯佳嬿、施柏宇一同到韩国宣传《想见你电影版》，当时的主持人是访过许多影星、促成不少爱豆团体重组的Jaejae，后台许光汉三人也入镜了Jaejae主持的名YouTube节目《MMTG文明特急》，许光汉当场和同龄的Jaejae结交为朋友。

过了一年多於《MMTG》再见，两人再以朋友互称，但Jaejae抱怨起许光汉「都没联络自己」，许光汉只是大笑，接著反过来说：「你怎么没有先传讯息给我呢？为什么？不是光汉的韩国好朋友吗？」原来Jaejae是嫉妒(?)，马上翻出素描本细数许光汉这一年来和韩星各种互动。

先是‎2PM俊昊（李俊昊），许光汉揭晓两人会认识原因，是因为双方团队工作人员中有人牵线，因此俊昊来台活动他们便一起吃了火锅，许光汉也提到后来在韩国拍戏收到俊昊的咖啡车「很感动、很感激」。Jaejae趁机说自己和许光汉、俊昊都是1990生同龄朋友，有空可以三人约，还开玩笑想当许光汉「大一个月的姐姐」XD（许光汉后来也用这个反亏她XD）。



接著是‎李帝勋，许光汉娓娓道来他们是百想艺术大赏后台认识，李帝勋陪他聊天减缓紧张，后来还百忙之中替他粉丝见面会拍摄应援影片，「很感谢他」。看到Jaejae素描本上自己与‎郑雨盛‎的合照，许光汉谦虚的表示自己是运气好，才能遇见那么多愿意接纳自己的人。



而高贤廷呢？高贤廷近期在Vlog曝光自己看到许光汉逃走的可爱画面，她Vlog中解释当时品牌工作人员和她聊「有个有名的台湾男演员也在」，高贤廷没等工作人员说出名字便表达自己且很喜欢对方，工作人员不理高贤廷阻止就去找许光汉来让他们认识，高贤廷才会紧张的先跑再说。



回到《MMTG》许光汉的说法，他说自己在等工作人员电梯，等了一阵子刚好遇到高贤廷，还表示如果能合作是荣幸，兴奋的想把自己连络电话打在字幕。Jaejae问他会想合作什么角色，他想了想说：「不太敢想，可能可以演她的下属、保镳之类的……」马上引发Jaejae想像。



许光汉在韩国参与电影映后问候时，‎懂BIGBANG太阳的哏‎？许光汉表示是工作人员教他的，否则他本来并不知道，还不断和工作人员确认：「你们真的要我这么做吗？」许光汉当场让Jaejae教他新的迷因，Jaejae教了他「麻辣烫（糖）葫芦」，许光汉觉得荒唐还是学了，越玩越上瘾。许光汉也教Jaejae台式撩人话语，许光汉欲言又止教学：「吃饱了吗？我家的猫最近长大了一点很可爱……要来我家看吗？」Jaejae说会在台湾好好利用，许光汉马上用XD脸撇清：「请不要说是我教你的。」一副很后悔的模样。



许光汉事实上教的「来我家看猫」，根本和韩国人说的「要不要来我家吃拉面」一样意思啊啊啊啊啊――（Jaejae真的不要学，都许光汉乱教XD

节目后半Jaejae实现一年前的承诺带许光汉尝试韩国烧啤文化，两个人还达成新的约定：一、Jaejae要尝试当音乐剧演员，二、Jaejae来台湾的话许光汉会推荐美食。不晓得能否实现呢？

看完此集，网友都说许光汉有特有的沉稳魅力，害羞的样子也很可爱，说和Jaejae两人很有化学反应，或期待某天《MMTG》会有Jaejae、许光汉与李俊昊特辑啊！

▼完整节目（言谈中23:12许光汉也和「亲姐姐的偶像」Super Junior隔空联动，许光汉不好意思的否认自己是「青春代表」，Jaejae说：「Super Junior也还是Junior啊！」许光汉承认：「他们真的是Junior。）



▼高贤廷Vlog纪录巧遇许光汉过程（已定位5:11）



▼一年前许光汉、柯佳嬿与施柏宇出现在《MMTG》（已定位00:20）



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