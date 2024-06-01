K.Will回歸行程終於訂了！找徐仁國&安宰賢再續前緣的「World Gay 2」(?)企劃成真

K.Will講了大半年的回歸計畫終於訂定在6月，曾替他拍出轟動世界的突破性MV的男男主角「World Gay組合」徐仁國與安宰賢也確定替他再拍攝MV。

歌手K.Will今年上半年上遍各大YouTube綜藝，從金鍾國的《Gym鍾國》、劉在錫的《藉口罷了》到金在中的《在朋友》……等等，至少從今年2月就不斷透露「要回歸了」，但直至近日才確定6月回歸，也照他的願望邀來徐仁國與安宰賢再續前緣。



先回顧K.Will 4月來到徐仁國的YouTube節目《跳過間奏》，本來徐仁國只邀安宰賢，結果安宰賢喝醉打給K.Will，K.Will便糊里糊塗跟著上節目了，三個人大談2012年拍〈拜託不要這樣〉（Please don't...）MV趣事，包括徐仁國藉機向K.Will告白自己是粉絲、MV拍完後安宰賢在K.Will家喝酒醉倒、MV爆紅後他們變「World Gay」組合……等等。K.Will也當場邀請徐仁國和安宰賢再拍續集，表示自己正準備籌備新專輯。

*先前報導回顧：打造徐仁國變「World Gay」的男主角們重聚！K.Will還想找徐仁國&安宰賢拍續集



《跳過間奏》播完一週，K.Will巡迴(?)到金在中的《在朋友》，他相當滿意的從金在中身上看見「第一次看見此MV的人多麼驚愕」，接著透露錄影前一天和安宰賢通電話，安宰賢答應要拍續集了，金在中聽了附和想看！

*先前報導回顧：‎K.Will說的「恭喜你沒看過這MV」是這意思！金在中首次看〈拜託不要這樣〉反應：

5月30日，K.Will所屬STARSHIP娛樂終於鬆口K.Will的新專輯將以6月發行為目標，是K.Will自2018年10月發行的正規四輯《想像；Mood Indigo》後睽違了6年之久，而徐仁國和安宰賢將再度演出K.Will的MV，新專輯詳細行程均會在官方社群公開。



聞此消息，網友都笑稱是「World Gay 2」，也有人和金在中一樣期待女主角SISTAR多順也能出現，亦有人對於K.Will是睽違6年回歸感到驚訝，絲毫沒有覺得他消失歌壇。

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