李孝利首次公開嫁李尚順的真實原因：害怕原生家庭，想找溫順不吵架的老公

歌手李孝利與音樂人李尚順結婚11年，曾因顏值、圈內地位等差異遭嘲諷。 「不想看到媽媽的傷口，開始躲著她，所以我才挑選溫順柔和的人當老公」，與李尚順結婚多年後，李孝利終於對外公開和他結婚的理由。

李孝利和媽媽一起旅行的節目《媽媽，我們單獨去旅行好嗎》日前正式開播。 李孝利的媽媽全基順女士為有這樣一位女兒而自豪，稱：「孝利從小就很乖巧，一直到高中都沒有鬧過任何事，她是一個通過自己的努力踏入娛樂圈並取得成功的好孩子，也是我的驕傲。 」李孝利則表示：「我其實不太了解我媽，她就像普通人一樣。 對於媽媽的記憶在我二十歲之後就很少了。 她一直專注於家庭主婦的角色，認為守護家庭是最重要的，是一個溫柔而善良的女人。 最近我感覺我們之間有一種像陌生人一樣的感覺。 」



全媽媽繼續說：「我希望與孝利經常見面並和她親近，但是突然間她成為了頂級明星，我們之間的距離變得很遠。 有一種女兒被娛樂圈奪走的感覺，很遺憾。 」李孝利則表示：「如果不是這個機會，我可能永遠都不會去旅行。 爸爸生病了，我也很難抽出兩天一夜的時間，所以借做節目這個藉口，想一起旅行看看。 」



全媽媽稱：「現在我老公的記憶力不是不好而已，是已經只剩下20%記憶力，我基本上沒有外出的自由，所以這次跟女兒的2天1夜旅行是十分珍貴的時間。」 李孝利也感歎：「如果不是這次拍攝，應該永遠都不會有機會成行，看來還在跟病魔抗爭之中，照顧的人也好辛苦。」



回到住處的李孝利和媽媽又聊到了家庭困境。 全媽媽表示：「爸爸是個閃閃發光的人，像個明星一樣。 那時他的性格還不是那麼火爆。 我們只通過信件聯繫了幾次就結婚了，聯手都沒牽過。他是個理髮師，總是被時間追趕，習慣了匆忙吃飯。 那時爸爸的理髮店附帶了一個很小的房間，六個人都住在那裡。 孝利從來沒有買過新衣服，只穿姐姐們穿過的衣服，也沒買過優酪乳給她喝，但我們把她養大了。 」、



聽到這裡李孝利也久違地打開了心房，早前她曾公開吐露跟爸爸關係不和睦，因為被打而有心理陰影，表示：「就算是現在，跟爸媽待在一起還是會緊張，很怕會發生什麼事……」聽到女兒這番話感到心痛的全媽媽向女兒道歉，李孝利馬上說：「媽媽有什麼好道歉的？ 都是爸爸先開始的，所以我好像因為這個原因才挑了溫順的老公，絕對不會跟我吵架的類型，因為真的很討厭爭執。」 意外曝露了自己嫁給李尚順的原因。

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