K.Will說的「恭喜你沒看過這MV」是這意思！金在中首次看〈Please don't...〉反應：

K.Will月初才和安宰賢一起上徐仁國YouTube頻道，「World Gay」組合大聊特聊〈請不要這樣〉（Please don't...）MV與幕後花絮，本週K.Will來到老朋友金在中YouTube，再度提到了那支破天荒的MV。

（沒看過MV的讀者千萬要先看！！！）

*先前報導：打造徐仁國變「World Gay」的男主角們重聚！K.Will還想找徐仁國&安宰賢拍續集



K.Will在徐仁國的《跳過間奏》說過，他會在公演舞台上調查台下多少人沒看過〈請不要這樣〉MV，會恭喜還沒看過MV的人：「你的人生還有一個樂趣等你發掘。」而他來到金在中的《在朋友》，金在中竟然沒看過MV（不是老朋友嗎XDD），馬上就體會了K.Will說的「樂趣」何在！



金在中相當專注看著MV，到了重點一幕：徐仁國把照片撕掉，讓安宰賢擋住多順……「喔吼──什麼──」金在中掩嘴大叫，甚至激動到站起來，K.Will看著他滿足(?)爆笑XDDD，金在中還認真的問他：「最後是怎麼了？」K.Will：「這就是名場面！《靈異第六感》等級反轉！」



聽到MV有7800萬觀看次數（目前已7900萬），金在中嘆：「真的是World Gay啊……」K.Will接著透露錄影前一天安宰賢剛好打電話，他邀安宰賢拍續集，安宰賢欣然答應：「哥，太好了！」金在中也附和K.Will想拍續集的想法，表示徐仁國、安宰賢和SISTAR多順的組合太難得了。



啊但是……徐仁國在自己頻道表現得好像很不願意欸XDDD，我們觀眾就等等看K.Will從2月講到現在的新專輯何時會推出好了，MV究竟會不會找來徐仁國和安宰賢「World Gay」原班人馬合體呢？



▼《在朋友》節目影片（「World Gay」話題已定位27:38）



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