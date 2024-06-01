K.Will回归行程终於订了！找徐仁国&安宰贤再续前缘的「World Gay 2」(?)企划成真

K.Will讲了大半年的回归计画终於订定在6月，曾替他拍出轰动世界的突破性MV的男男主角「World Gay组合」徐仁国与安宰贤也确定替他再拍摄MV。

歌手K.Will今年上半年上遍各大YouTube综艺，从金钟国的《Gym钟国》、刘在锡的《藉口罢了》到金在中的《在朋友》……等等，至少从今年2月就不断透露「要回归了」，但直至近日才确定6月回归，也照他的愿望邀来徐仁国与安宰贤再续前缘。



先回顾K.Will 4月来到徐仁国的YouTube节目《跳过间奏》，本来徐仁国只邀安宰贤，结果安宰贤喝醉打给K.Will，K.Will便糊里糊涂跟著上节目了，三个人大谈2012年拍〈拜托不要这样〉（Please don't...）MV趣事，包括徐仁国藉机向K.Will告白自己是粉丝、MV拍完后安宰贤在K.Will家喝酒醉倒、MV爆红后他们变「World Gay」组合……等等。K.Will也当场邀请徐仁国和安宰贤再拍续集，表示自己正准备筹备新专辑。

*先前报导回顾：打造徐仁国变「World Gay」的男主角们重聚！K.Will还想找徐仁国&安宰贤拍续集



《跳过间奏》播完一周，K.Will巡回(?)到金在中的《在朋友》，他相当满意的从金在中身上看见「第一次看见此MV的人多么惊愕」，接著透露录影前一天和安宰贤通电话，安宰贤答应要拍续集了，金在中听了附和想看！

*先前报导回顾：‎K.Will说的「恭喜你没看过这MV」是这意思！金在中首次看〈拜托不要这样〉反应：

5月30日，K.Will所属STARSHIP娱乐终於松口K.Will的新专辑将以6月发行为目标，是K.Will自2018年10月发行的正规四辑《想像；Mood Indigo》后睽违了6年之久，而徐仁国和安宰贤将再度演出K.Will的MV，新专辑详细行程均会在官方社群公开。



闻此消息，网友都笑称是「World Gay 2」，也有人和金在中一样期待女主角SISTAR多顺也能出现，亦有人对於K.Will是睽违6年回归感到惊讶，丝毫没有觉得他消失歌坛。

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