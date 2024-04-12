打造徐仁國變「World Gay」的男主角們重聚！K.Will還想找徐仁國&安宰賢拍續集

要說KPOP史上最有反轉的MV，一定會有人提到名歌手K.Will 11年前發行的〈請不要這樣〉（Please don't...），MV主角是徐仁國、安宰賢與SISTAR多順。

先回顧2012年發行的這首〈請不要這樣〉，劇情乍看是徐仁國和好友安宰賢愛上了同個女人多順，結果安宰賢和多順要結婚了，不過……



徐仁國喜歡的根本不是多順，是安宰賢！

徐仁國喜歡的根本不是多順，是安宰賢！

徐仁國喜歡的根本不是多順，是安宰賢！

2022年綜藝節目‎《肩膀舞要跳到什麼時候啊》第2季裡某集，Super Junior圭賢打電話分別邀來了徐仁國和安宰賢兩個酒友，意外湊齊了〈請不要這樣〉MV男主角們。安宰賢邀徐仁國拍續集，圭賢、DinDin等人興致勃勃的聽他倆講幕後故事，他們解釋當時完全不知道劇情發展，徐仁國是直到被要求撕掉照片重新拼湊，也就是最經典一幕才曉得，而安宰賢只在乎自己被徐仁國「拼矮了」XD。



徐仁國今年開啟脫口秀YouTube節目《跳過間奏》，最新一集請到了安宰賢，還有MV誕生很重要的歌手K.Will！話題果然圍繞著〈請不要這樣〉這支MV。

開場便相當有意思，徐仁國介紹K.Will和安宰賢是「打造自己成為World Gay」作品的重要人物，那支作品就是〈請不要這樣〉，讓自己在海外聞名。搞笑的是，K.Will透露是安宰賢找自己上徐仁國節目的，安宰賢醉了打給他問他要不要一起來，K.Will還想問更清楚就被掛電話，再接到電話就是安宰賢說：「仁國哥說好。」K.Will講起這件事覺仍得很荒唐，安宰賢本人也笑到不行。



進入正題聊MV，徐仁國和K.Will當時是初見面，不過徐仁國表示自己歌手出道前就是K.Will粉絲，還加入了K.Will的官咖「HyungK Night」，收到MV邀約當然是無條件要去。MV的反轉情節或許只有製作團隊和K.Will事先知情，徐仁國和安宰賢全然不知。K.Will到現在還對反轉情節津津樂道，說自己會在公演上恭喜還沒看過MV的人：「你的人生還有一個樂趣等著發掘。」



徐仁國和2年前在《肩膀舞2》說的一樣，說自己要拍撕照片一幕才知道自己演的是Gay，後續才有和安宰賢在車上，而他獨自哭泣的場面。對於車上的戲，安宰賢說以為自己死了，因為導演要他看著前方微笑就好，話一出又引發笑聲。MV目前在YouTube上已有7900萬次觀看次數，K.Will從沒想過歌曲會如此熱門，當時只覺得反轉會很有趣。



三人還透露拍攝後一起喝酒的故事，安宰賢只記得在K.Will家廁所待了三小時、K.Will家的馬桶是白色的，K.Will聽了笑說：「原來那是你啊！你們兩個有一個在廁所睡著了，我忘記是誰了。」徐仁國追加目擊畫面：「我去廁所看了一下，你（安宰賢）就大字型躺著。」

聊到K.Will正準備發行新專輯，K.Will表示和安宰賢已聊過要不要拍〈請不要這樣〉MV續集，安宰賢很樂意，但徐仁國似乎不太願意轉過身：「說什麼啊……」XDD



此集《跳過間奏》發布一週已破50萬觀看次數，網友都說太好笑了，有人留言從開場「World Gay」就笑到不行，有人試著寫續集劇本，希望安宰賢回到徐仁國身邊，「在機場，安宰賢擁抱徐仁國說：『我想你。』」。所以觀眾到底有沒有機會看到續集誕生呢？？？

▼完整節目



▼三人後續還拍了安宰賢的YouTube，是拍攝完《跳過間奏》後的聚餐閒聊



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