這是有多愛騎行啊！金秀賢濟州島度假也要騎車，逛網紅咖啡店，嘴裏露出一截「人魚尾巴」

金秀賢和金智媛攜手主演的《淚之女王》已經播畢快一個月了,兩位主演也重新投入了各自的生活中,金智媛忙於國外行程,而金秀賢正在濟州島度假中。

粉絲都知道金秀賢是一名騎行狂熱愛好者,結束電視劇拍攝的他最近就飛往濟州島騎行,和健身教練一起環島騎行中,從曝光的影片來看志同道合的幾人集結同行,還能聽到金秀賢說話的聲音,雖然天氣炎熱,陽光猛烈,但他完全享受休息時光。



[0518] #KimSoohyun’s fitness coach shared updates from Jeju during his cycling weekend. pic.twitter.com/oCiXQjUbBW