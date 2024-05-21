這是有多愛騎行啊！金秀賢濟州島度假也要騎車，逛網紅咖啡店，嘴裏露出一截「人魚尾巴」
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這是有多愛騎行啊！金秀賢濟州島度假也要騎車，逛網紅咖啡店，嘴裏露出一截「人魚尾巴」

明星   2024年5月21日   星期二09:00   Tracy  

（封面圖源：IG@soohyun_k216）

金秀賢和金智媛攜手主演的《淚之女王》已經播畢快一個月了，兩位主演也重新投入了各自的生活中，金智媛忙於國外行程，而金秀賢正在濟州島度假中。

粉絲都知道金秀賢是一名騎行狂熱愛好者，結束電視劇拍攝的他最近就飛往濟州島騎行，和健身教練一起環島騎行中，從曝光的影片來看志同道合的幾人集結同行，還能聽到金秀賢說話的聲音，雖然天氣炎熱，陽光猛烈，但他完全享受休息時光。

除了騎行之外，金秀賢前往一家網紅咖啡店打卡，這家咖啡廳主打美人魚特色，他點了一杯人魚冰美式，調皮地把冰塊含在嘴裡，露出人魚尾巴，此時的他根本不是頂流明星，而是可愛的鄰家大男孩。

此外，前不久剛剛舉辦的第60屆百想藝術大賞中，金秀賢獲得了人氣獎，無緣視帝，讓不少粉絲感到可惜。

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