【韓網熱門】《背著善宰跑》邊佑錫戀愛鐵證...

邊佑錫曾在採訪裡說：「以後不可以變樣，成為好的演員之前先成為好的人吧。」

宋建熙IG的自我介紹是同一句話：「成為好的演員之前，首先要成為好的人。」



兩人還穿過同一件T恤：





在劇照裡也表現得很明顯...



韓國網友評論：

1. 哇居然在IG放閃

2. 拜託放閃請在私人賬號

3. 怪不得他們看起來很親，原來...

4. 什麼什麼他們在交往？

5. 在劇裡也有穿同款外套哦kkk

6. 怪不得小素說想念善宰的時候，他的表情很微妙

7. 難怪太成沒出道，估計被是金代表發現了兩人的關係

8. 他主動代替小素請善宰吃飯時我就看出來了

9. 你們這樣我們小素怎麼辦？

10. 劇正在播耶，小心一點啦！！

11. 至少等到劇終再公開吧？ ！kkkk

12. 還剩3集沒播，爆出這個怎麼行啊...

13. 最後一張有夫夫相耶

14. 完全沒打算保密啊

15. 原來小素被利用了，好過分

16. 阿一古仁赫不管到哪都是女二的位置啊

17. 給仁赫一個景色很好的浴缸就行了

18. 因戲生情也是可以理解的，唉

19. 花絮裡邊佑錫對宋建熙說「我們手臂長得很像哦」，公然調情啊

20. 大家都是認真的嗎？ 我感到混亂kkk

出處：https：//theqoo.net/hot/3239597190

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