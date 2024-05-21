姜丹尼爾起訴經紀公司大股東：貪污盜用達140億！對方甚至連私人帳戶都不放過

歌手姜丹尼爾對自己經營的經紀公司娛樂的大股東A某採取刑事訴訟，稱A某利用大股東的身份，貪污公司資金，以盜用名義蓋法人印章等方法造成了140億韓元的損失。

據韓媒「YTN」獨家報導，姜丹尼爾向首爾警察廳提告，指控所屬公司KONNECT的大股東A某涉嫌偽造檔、職務侵佔等，涉及金額約100億（韓幣，下同）; 以及違反資訊電信網路法和刑法的欺詐罪，涉及金額約20億。

姜丹尼爾聲稱：「A先生利用其大股東地位侵佔公司資金，並通過冒用他人名義蓋印公司法人印章等方式給公司造成了約140億韓元的損失。 」據悉，A某甚至將手伸向了姜丹尼爾的個人銀行帳戶。得知這一事情之後，不少網友留言支援姜丹尼爾，稱：「被信任的人背叛了，真的會很生氣」、「希望事情快點解決」、「不能放過任何一個詐騙犯」、「連個人銀行帳戶都交給對方管理，那就說明姜丹尼爾非常信任對方啊，瘋了」等。

姜丹尼爾所屬的KONNECT Entertainment是他在2019年結束組合Wanna One活動約6個月後成立的個人工作室。KONNECT Entertainment在姜丹尼爾的經營下迅速建立了專業的音樂製作基礎設施，並在每年實現了快速增長。 雖然最初是以姜丹尼爾為核心的個人工作室，但目前也吸納了Chancellor、YUJU和WE DEM BOYZ等新成員，藝人陣容更加豐富多樣。

姜丹尼爾作為代表兼所屬藝人，陸續推出了專輯《Color on Me》、《MAGENTA》、《YELLOW》和《REALIEZ》，並在美洲、歐洲、亞洲等地展開了世界巡迴演唱會。

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