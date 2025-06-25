金秀賢強勢反擊：40億收買、派殺手純屬捏造！追加起訴橫豎研究所+金賽綸遺屬誣告罪
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金秀賢強勢反擊：40億收買、派殺手純屬捏造！追加起訴橫豎研究所+金賽綸遺屬誣告罪

明星   2025年6月25日   星期三09:20   Tracy  

（封面圖源：金秀賢官網）

演員金秀賢方面正式對YouTube頻道「橫豎研究所」的運營者金世義以及已故女演員金賽綸的遺屬提起追加刑事控訴，罪名包括捏造事實進行誣告等。

金秀賢所屬公司Gold Medalist的法律代理律師事務所LKB & Partners（代理律師方成勛）於6月23日發表聲明，表示：「Gold Medalist與金秀賢今日以'無故舉報'為由，追加起訴金世義與金賽綸的遺屬。 」

律師進一步說明：「金世義在上個月（5月7日）舉行的記者會上，公開播放了一段使用AI深度偽聲技術偽造的金賽綸錄音檔案」，並聲稱：「金秀賢與金賽綸從中學時期開始交往」、「金秀賢方面曾試圖用40億（韓幣）收買該段錄音的提供者」、「 在遭到拒絕後，竟試圖派出『兩名殺手』對其進行暗殺。」
（圖源：金秀賢官網）

律師痛批：「這類荒唐至極的內容毫無事實依據，令人震驚。 更嚴重的是，金世義與金賽綸遺屬竟還以這段偽造的錄音為證據，向警方舉報金秀賢，這是典型的誣告行為，必須追究法律責任。 」聲明最後強調：「偽造證據本身就是嚴重犯罪，若再以此提出刑事舉報，更是加重惡性。 金秀賢與公司將竭盡全力，讓對方依法受到應有懲罰。 」
（圖源：金賽綸IG）

金秀賢與金賽綸過去曾有交往傳聞，如今雙方圍繞交往時間點與實際關係等細節持續展開「真相攻防戰」。 金秀賢因不實言論嚴重影響形象，決定強硬應對，透過法律手段還原真相。 此外，「橫豎研究所」與金賽綸遺屬曾多次爆料，但在近期已暫停對外發聲。 外界關注事件後續發展，以及金秀賢是否能順利洗清冤屈。

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