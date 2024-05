这是有多爱骑行啊！金秀贤济州岛度假也要骑车，逛网红咖啡店，嘴里露出一截「人鱼尾巴」

金秀贤和金智媛携手主演的《泪之女王》已经播毕快一个月了,两位主演也重新投入了各自的生活中,金智媛忙於国外行程,而金秀贤正在济州岛度假中。

粉丝都知道金秀贤是一名骑行狂热爱好者,结束电视剧拍摄的他最近就飞往济州岛骑行,和健身教练一起环岛骑行中,从曝光的影片来看志同道合的几人集结同行,还能听到金秀贤说话的声音,虽然天气炎热,阳光猛烈,但他完全享受休息时光。



[0518] #KimSoohyun’s fitness coach shared updates from Jeju during his cycling weekend. pic.twitter.com/oCiXQjUbBW