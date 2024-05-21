这是有多爱骑行啊！金秀贤济州岛度假也要骑车，逛网红咖啡店，嘴里露出一截「人鱼尾巴」
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这是有多爱骑行啊！金秀贤济州岛度假也要骑车，逛网红咖啡店，嘴里露出一截「人鱼尾巴」

明星   2024年5月21日   星期二09:00   Tracy  

（封面图源：IG@soohyun_k216）

金秀贤和金智媛携手主演的《泪之女王》已经播毕快一个月了，两位主演也重新投入了各自的生活中，金智媛忙於国外行程，而金秀贤正在济州岛度假中。

粉丝都知道金秀贤是一名骑行狂热爱好者，结束电视剧拍摄的他最近就飞往济州岛骑行，和健身教练一起环岛骑行中，从曝光的影片来看志同道合的几人集结同行，还能听到金秀贤说话的声音，虽然天气炎热，阳光猛烈，但他完全享受休息时光。

除了骑行之外，金秀贤前往一家网红咖啡店打卡，这家咖啡厅主打美人鱼特色，他点了一杯人鱼冰美式，调皮地把冰块含在嘴里，露出人鱼尾巴，此时的他根本不是顶流明星，而是可爱的邻家大男孩。

此外，前不久刚刚举办的第60届百想艺术大赏中，金秀贤获得了人气奖，无缘视帝，让不少粉丝感到可惜。

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