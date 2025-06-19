金秀賢恐面臨接連訴訟，遭廣告商提73億韓元天價索賠！

演員金秀賢因與已故金賽綸有關的爭議，被多家廣告商提起總額高達73億韓元的損害賠償訴訟，消息一出令大眾吃驚。

根據18日下午《Newdaily》報導，金秀賢正捲入與廣告商間的大額違約金訴訟。媒體為求證已聯繫所屬公司，但未能取得回應。

近日金秀賢與YouTube頻道《橫豎研究所》運營者金世義，以及金賽綸遺屬，就其未成年時期是否曾與金賽綸交往一事，展開真相攻防。在相關法律糾紛持續進行的同時，金秀賢形象受損，部分曾起用他為代言人的品牌據傳正考慮或已著手提告。



據報導，金秀賢與其所屬公司Gold Medalist已分別遭到以下索賠：

來自Cuckoo Electronics（쿠쿠전자／福庫電子）8億5000萬韓元、來自Cuckoo Electronics、Cuckoo Homesys、Cuckoo Homesys馬來西亞法人（子公司）Cuckoo International Berhad合計20億2986萬3013韓元、Trendmaker（트렌드메이커）5億100韓元、FromBIO（프롬바이오）39億6000萬韓元。整體索賠總額達73億3986萬3113韓元。

此外，早在本月12日便有報導指出，金秀賢已遭一家醫療器材企業廣告商申請30億韓元規模的不動產假扣押，引發外界對金秀賢所涉廣告業界應對動向的關注。

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