金秀賢豪宅80億脫手惹議！網疑「賠償金壓力」，經紀方回應澄清：早有計劃

因私生活爭議而沉寂多日的頂流男星金秀賢，近日因房地產消息重回熱搜。

據悉，金秀賢於本月3日將位於首爾聖水洞的高級公寓「Galleria Foret」其中一戶，以80億（韓幣，下同）售出。

這戶位於聖水洞的「Galleria Foret」公寓，建築面積170.98㎡（約52坪）、實用面積232.59㎡（約70坪），為高級住宅產品。 金秀賢在2014年以30.2億購入，持有約11年後出售，據悉賺進將近50億的差價，顯示他在房地產投資上的精準眼光。

據報導，這筆交易其實在上月27日就已簽訂買賣合約。 但由於正值金秀賢陷入廣告主巨額損害賠償訴訟風波之際，外界一度猜測是否因需要緊急籌措現金而「急售」。 對此，金秀賢方面澄清，這筆交易其實早在去年就已規劃出售，買方也早已確定，並非外界揣測的臨時變賣。



「Galleria Foret」鄰近首爾林與漢江，是由韓華建設於2011年完工，地上45層、高達172公尺的雙塔式高樓，共有230戶，是聖水洞一帶的地標。 建築以風帆為設計靈感，採用玻璃帷幕牆與三層玻璃結構，兼顧美感與能源效率。 該處因聚集眾多藝人也有「藝人公寓」之稱。 金秀賢自2013年起陸續購入三戶，分別是：217㎡（2013年購入、40.2億）、170㎡（2014年購入、30.2億）、217㎡頂樓豪華戶（2023年初購入、88億），本次賣掉一戶後，仍持有2套。

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