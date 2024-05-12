爭2024來台霸主，Super Junior & MAMAMOO「灶跤大戰」打平啦！

自疫情解封以來，許多韓團展開巡演都不忘台灣這個「小金庫」，畢竟台灣小歸小，KPOP「搬專」卻名列前茅。一向注重台灣市場的兩大團Super Junior和MAMAMOO，包含大隊、小分隊及solo在內，今年來台開唱場次大增，「灶跤大戰」一觸即發。
若回顧去年各韓團競爭，MAMAMOO共7場是冠軍，INFINITE和Super Junior皆5場為亞軍，而今年MAMAMOO和Super Junior都已破10場！偶像活動多粉絲應該要開心，但荷包很容易不保，兩邊粉絲E.L.F.和MOOMOO之中就有人發現兩團競爭相當激烈，將此命名為「灶咖（跤）大戰」，因為他們都把台灣當自家廚房在跑……
除了Super Junior和MAMAMOO，自7-ELEVEN高雄啤酒音樂節公布名單以來，EXO也聲勢浩大的加入戰局。4月下旬啤酒節公布名單時，Super Junior仍以11場領先，MAMAMOO 9場變10場，EXO直接增加3場變10場和MAMAMOO打成平手！
本週最新消息，頌樂solo演唱會公布時間地點，果不其然有台灣！MAMAMOO目前和Super Junior共享冠軍寶座！
接下來值得注意的是，輝人與玟星solo都是開兩場，華莎和頌樂solo說不定還會加場，且頌樂剛回歸，也可能有簽售會（哪個單位快接洽(?)）。EXO同樣不容小覷，除了當兵的KAI和世勳，全部6名成員輪流來一趟，難保不會有人再來更多趟（燦烈就兩次了）。
以下整理（*資訊若有任何錯誤，敬請指教，除了上述前三名外，還稍稍紀錄了後頭苦追(?)團體）：
Super Junior並列冠軍（場次：11） — ChoKyuHyun (@GaemGyu) May 5, 2024
1/27 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG
1/28 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG
1/29 圭賢《Restart》簽售會in Taipei
3/23 D&E《606》預售特別簽名會-台北
3/24 D&E《606》預售特別簽名會-高雄
3/24 D&E 7-ELEVEN高雄櫻花季
3/20 L.S.S. THE SHOW：Th3ee Guys in TAIPEI
5/04 圭賢 ASIA TOUR 'Restart' in Taipei
5/05 圭賢 ASIA TOUR 'Restart' in Taipei
8/17 SUPER JUNIOR
8/18 SUPER JUNIOR
多想把你抱紧处理
당신을 꼭 안아주고 싶어요#규현 #KYUHYUN pic.twitter.com/Or7CtRYYI6
— ChoKyuHyun (@GaemGyu) May 5, 2024
2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> ASIA TOUR— SUPER JUNIOR (@SJofficial) April 18, 2024
[SEOUL]
KSPO DOME
June 22(SAT) - 23(SUN), 2024
[BANGKOK]
Impact Challenger Hall 1
July 6(SAT) - 7(SUN), 2024
[SINGAPORE]
SINGAPORE INDOOR STADIUM
July 14(SUN), 2024
[HO CHI MINH]
pic.twitter.com/7O9dLqM7AL
2024 MAMAMOO並列冠軍（場次：11）
3/22 華莎 7-ELEVEN高雄櫻花季
4/06 玟星《Starlit of Muse》專輯發行紀念粉絲簽名會 in TAIPEI
4/07 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN
4/20 輝人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI
4/21 輝人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI
5/04 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN
5/05 玟星《Starlit of Muse》專輯發行紀念粉絲簽名會 in KAOHSIUNG
5/05 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN
6/16 華莎 the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei
6/22 頌樂 2nd CONCERT [COLOURS] IN KAOHSIUNG
7/06 輝人 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節
[#문별]— 마마무(MAMAMOO) (@RBW_MAMAMOO) May 5, 2024
1ST WORLD TOUR IN KAOHSIUNG
[MUSEUM : an epic of starlit]
별이와 함께 보낸 오늘, 더욱 반짝였나요?
서로의 전부인 모두가 모여
더욱 환히 빛난 하루였습니다
Did today, spent with the Moon Byul, sparkle even more? It was a day where everyone, who are… pic.twitter.com/J0Ww9EQPQI
[#솔라]— 마마무(MAMAMOO) (@RBW_MAMAMOO) May 10, 2024
솔라 (Solar) 2ND CONCERT
[COLOURS] TOUR SCHEDULER#마마무 #Solar #COLOURS#Solar_2nd_Concert pic.twitter.com/iaXOTIzz6T
EXO殿軍（場次：10） Taipei EXO-L
4/06 XIUMIN 《社長偶像超市》粉絲見面會
4/27 燦烈 FANCON＜BEYOND＿THE ENERNITY＞IN TAIPEI
5/04 伯賢 ASIA TOUR [Lonsdaleite] IN TAIPEI
5/05 伯賢 ASIA TOUR [Lonsdaleite] IN TAIPEI
6/22 D.O. ASIA FAN CONCERT TOUR＜BLOOM＞in TAIPEI
6/23 D.O. ASIA FAN CONCERT TOUR＜BLOOM＞in TAIPEI
7/05 燦烈 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節
7/06 XIUMIN 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節
7/06 CHEN 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節
7/13 SUHO CONCERT
Thank you for congratulating#백현 #BAEKHYUN #Lonsdaleite #2024BAEKHYUNASIATOUR pic.twitter.com/JFx7w1g1TR
Taipei EXO-L
SHINee（場次：4） 2024 ONEW FANMEETING <GUESS!> ASIA TOUR#온유 #ONEW #GUESS #ONEW_GUESS #GRIFFIN pic.twitter.com/3SHwhZYRco
3/23 KEY 7-ELEVEN高雄櫻花季
7/05 泰民 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節
7/13 溫流 FANMEETING
8/17 KEY KEYLAND ON：AND ON
2024 ONEW FANMEETING <GUESS!> ASIA TOUR#온유 #ONEW #GUESS #ONEW_GUESS #GRIFFIN pic.twitter.com/3SHwhZYRco— GRIFFIN Entertainment (@griffinenter) April 29, 2024
[2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR]— SHINee (@SHINee) April 17, 2024
[BANGKOK]
2024.07.14(SUN)
MCC HALL
[JAKARTA]
2024.07.20(SAT)
THE KASABLANKA
[MACAU]
2024.07.28(SUN)
BROADWAY THEATRE
[KAOHSIUNG]
2024.08.17(SAT)
KAOHSIUNG MUSIC CENTER#KEY #키 #SHINee #샤이니#2024KEYLAND #ONANDON… pic.twitter.com/ojliseilzs
TEEN TOP（場次：4）
01/13 NIEL ONLY YOU Taipei Fan Meeting 2024
01/14 NIEL 簽唱會 Taipei
06/15 NIEL 1ST SOLO CONCERT ’NIELISS‘ IN TAIPEI
07/21 天地 The bookmark of missing ChunJi 2024 Fanmeeting in Taipei
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