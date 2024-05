爭2024來台霸主，Super Junior & MAMAMOO「灶跤大戰」打平啦！

自疫情解封以來,許多韓團展開巡演都不忘台灣這個「小金庫」,畢竟台灣小歸小,KPOP「搬專」卻名列前茅。一向注重台灣市場的兩大團Super Junior和MAMAMOO,包含大隊、小分隊及solo在內,今年來台開唱場次大增,「灶跤大戰」一觸即發。

若回顧‎去年各韓團競爭,MAMAMOO共7場是冠軍,INFINITE和Super Junior皆5場為亞軍,而今年MAMAMOO和Super Junior都已破10場!偶像活動多粉絲應該要開心,但荷包很容易不保,兩邊粉絲E.L.F.和MOOMOO之中就有人發現兩團競爭相當激烈,將此命名為「灶咖(跤)大戰」,因為他們都把台灣當自家廚房在跑……



除了Super Junior和MAMAMOO,自7-ELEVEN高雄啤酒音樂節公布名單以來,EXO也聲勢浩大的加入戰局。4月下旬啤酒節公布名單時,Super Junior仍以11場領先,MAMAMOO 9場變10場,EXO直接增加3場變10場和MAMAMOO打成平手!



本週最新消息,‎頌樂solo演唱會公布時間地點,果不其然有台灣!MAMAMOO目前和Super Junior共享冠軍寶座!

接下來值得注意的是,輝人與玟星solo都是開兩場,華莎和頌樂solo說不定還會加場,且頌樂剛回歸,也可能有簽售會(哪個單位快接洽(?))。EXO同樣不容小覷,除了當兵的KAI和世勳,全部6名成員輪流來一趟,難保不會有人再來更多趟(燦烈就兩次了)。



以下整理(*資訊若有任何錯誤,敬請指教,除了上述前三名外,還稍稍紀錄了後頭苦追(?)團體):

Super Junior並列冠軍 (場次:11)

1/27 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG

1/28 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG

1/29 圭賢《Restart》簽售會in Taipei

3/23 D&E《606》預售特別簽名會-台北

3/24 D&E《606》預售特別簽名會-高雄

3/24 D&E 7-ELEVEN高雄櫻花季

3/20 L.S.S. ‎THE SHOW:Th3ee Guys in TAIPEI

5/04 圭賢 ‎ASIA TOUR 'Restart' in Taipei‎

5/05 圭賢 ASIA TOUR 'Restart' in Taipei

8/17 SUPER JUNIOR ASIA TOUR

8/18 SUPER JUNIOR in TAIPEI





多想把你抱紧处理

당신을 꼭 안아주고 싶어요#규현 #KYUHYUN pic.twitter.com/Or7CtRYYI6 — ChoKyuHyun (@GaemGyu) May 5, 2024

2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> ASIA TOUR



[SEOUL]

KSPO DOME

June 22(SAT) - 23(SUN), 2024



[BANGKOK]

Impact Challenger Hall 1

July 6(SAT) - 7(SUN), 2024



[SINGAPORE]

SINGAPORE INDOOR STADIUM

July 14(SUN), 2024



[HO CHI MINH]

pic.twitter.com/7O9dLqM7AL — SUPER JUNIOR (@SJofficial) April 18, 2024

2024 MAMAMOO並列冠軍 (場次:11)

3/22 華莎 7-ELEVEN高雄櫻花季

4/06 玟星《Starlit of Muse》專輯發行紀念粉絲簽名會 in TAIPEI

4/07 玟星 ‎1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

4/20 輝人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI

4/21 輝人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI

5/04 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

5/05 玟星《Starlit of Muse》專輯發行紀念粉絲簽名會 in KAOHSIUNG

5/05 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

6/16 華莎 the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei

6/22 頌樂 2nd CONCERT [COLOURS] IN KAOHSIUNG

7/06 輝人 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節



[#문별]



1ST WORLD TOUR IN KAOHSIUNG

[MUSEUM : an epic of starlit]



별이와 함께 보낸 오늘, 더욱 반짝였나요?

서로의 전부인 모두가 모여

더욱 환히 빛난 하루였습니다







Did today, spent with the Moon Byul, sparkle even more? It was a day where everyone, who are… pic.twitter.com/J0Ww9EQPQI — 마마무(MAMAMOO) (@RBW_MAMAMOO) May 5, 2024

EXO殿軍 (場次:10)

4/06 XIUMIN 《社長偶像超市》粉絲見面會

4/27 燦烈 FANCON<BEYOND_THE ENERNITY>IN TAIPEI

5/04 伯賢 ASIA TOUR [Lonsdaleite] IN TAIPEI

5/05 伯賢 ASIA TOUR [Lonsdaleite] IN TAIPEI

6/22 D.O. ASIA FAN CONCERT TOUR<BLOOM>in TAIPEI

6/23 D.O. ASIA FAN CONCERT TOUR<BLOOM>in TAIPEI

7/05 燦烈 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節

7/06 XIUMIN 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節

7/06 CHEN 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節

7/13 SUHO CONCERT ASIA TOUR IN TAIPEI

Taipei EXO-L

Thank you for congratulating#백현 #BAEKHYUN #Lonsdaleite #2024BAEKHYUNASIATOUR pic.twitter.com/JFx7w1g1TR — BAEKHYUN_official (@BAEKHYUN_INB100) May 5, 2024

SHINee (場次:4)

3/23 KEY 7-ELEVEN高雄櫻花季

7/05 泰民 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節

7/13 溫流 FANMEETING ASIA TOUR

8/17 KEY KEYLAND ON:AND ON

2024 ONEW FANMEETING <GUESS!> ASIA TOUR#온유 #ONEW #GUESS #ONEW_GUESS #GRIFFIN pic.twitter.com/3SHwhZYRco — GRIFFIN Entertainment (@griffinenter) April 29, 2024

TEEN TOP (場次:4)

01/13 NIEL ONLY YOU Taipei Fan Meeting 2024

01/14 NIEL 簽唱會 Taipei

06/15 NIEL 1ST SOLO CONCERT ’NIELISS‘ IN TAIPEI

07/21 天地 The bookmark of missing ChunJi 2024 Fanmeeting in Taipei



