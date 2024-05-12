【雷】《背著善宰跑》最後一次穿越來到大學時光！小素發現善宰真正死因，忍痛將他推遠（EP.9-10）

tvN月火劇《背著善宰跑》講述因疲憊的生活而結束生命的頂級男明星，和為了救活他而回到過去的熱血粉絲所展開的奇幻愛情故事。

*以下包含第9、10集關鍵內容！



善宰遇襲原因

因為第二次穿越，2008年金永洙沒能對小素（金惠奫 飾）下手，2009年再次綁架時被善宰（邊佑錫 飾）抓住，2022年底刑滿釋放找善宰尋仇。 小素醒悟善宰遇害是因為自己，決定最後一次穿越抓住犯人。

這一次小素穿越到大一，立即向金警官舉報犯人信息，不料金永洙立即燒毀了窩點。 金警官問小素犯人卡車的信息，可惜她也記不太清。





MT的傳說

小素參加新生MT，偏偏跟善宰同個車廂和住宿地點。 小素認為只要一直推開善宰就能避免他捲入危險，但善宰無法不留意她，三番兩次在她遇到危險時出手幫助。



新生中流行「在MT親吻就會結婚」的傳說，喝醉的小素哭著叫善宰不要管她，暈乎乎倒下來時剛好和善宰的嘴巴碰到一起。



只要你活著

小素迷迷糊糊唱了善宰從未給任何人聽過的《陣雨》，說自己來自未來、這次一定會拯救善宰，清醒後卻堅定表示從未喜歡善宰，相信善宰去美國治療就可以擺脫危險。 善宰以為小素拒絕了他，太成（宋建熙 飾）卻告訴善宰小素一直很在乎他。



善宰沒有參加白仁赫（李承協 飾）樂隊試鏡，決定去美國接受治療，到了機場又跑回來挖出時光膠囊，問小素他是不是會在2023年為救她而死？ 小素無法回答，善宰竟紅著眼說：請盡管喜歡我，即便為妳而死也無妨。善宰吻了小素，這一刻未來發生改變：Eclipse從4人變成3人、沒有了主唱善宰。



下集預告，善宰和小素終於開始甜蜜約會，一邊警告太成遠離自己的女朋友，一邊承諾小素：「不要再推開我，我會努力跑向妳所在的2023年。」 《背著善宰跑》每週一二更新，香港觀眾可在黃VIU煲劇平臺同日追看！



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