争2024来台霸主，Super Junior & MAMAMOO「灶跤大战」打平啦！
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争2024来台霸主，Super Junior & MAMAMOO「灶跤大战」打平啦！

KPOP   2024年5月12日   星期日10:17   草莓  

（封面图源：X@SJofficial、X@RBW_MAMAMOO）

自疫情解封以来，许多韩团展开巡演都不忘台湾这个「小金库」，毕竟台湾小归小，KPOP「搬专」却名列前茅。一向注重台湾市场的两大团Super Junior和MAMAMOO，包含大队、小分队及solo在内，今年来台开唱场次大增，「灶跤大战」一触即发。

若回顾‎去年各韩团竞争，MAMAMOO共7场是冠军，INFINITE和Super Junior皆5场为亚军，而今年MAMAMOO和Super Junior都已破10场！偶像活动多粉丝应该要开心，但荷包很容易不保，两边粉丝E.L.F.和MOOMOO之中就有人发现两团竞争相当激烈，将此命名为「灶咖（跤）大战」，因为他们都把台湾当自家厨房在跑……
（图源：X@SJofficial）（图源：X@RBW_MAMAMOO）

除了Super Junior和MAMAMOO，自7-ELEVEN高雄啤酒音乐节公布名单以来，EXO也声势浩大的加入战局。4月下旬啤酒节公布名单时，Super Junior仍以11场领先，MAMAMOO 9场变10场，EXO直接增加3场变10场和MAMAMOO打成平手！

本周最新消息，‎颂乐solo演唱会公布时间地点，果不其然有台湾！MAMAMOO目前和Super Junior共享冠军宝座！

接下来值得注意的是，辉人与玟星solo都是开两场，华莎和颂乐solo说不定还会加场，且颂乐刚回归，也可能有签售会（哪个单位快接洽(?)）。EXO同样不容小觑，除了当兵的KAI和世勋，全部6名成员轮流来一趟，难保不会有人再来更多趟（灿烈就两次了）。
（图源：X@weareoneEXO）

以下整理（*资讯若有任何错误，敬请指教，除了上述前三名外，还稍稍纪录了后头苦追(?)团体）：

Super Junior并列冠军（场次：11）
1/27 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG
1/28 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG
1/29 圭贤《Restart》签售会in Taipei
3/23 D&E《606》预售特别签名会-台北
3/24 D&E《606》预售特别签名会-高雄
3/24 D&E 7-ELEVEN高雄樱花季
3/20 L.S.S. ‎THE SHOW：Th3ee Guys in TAIPEI
5/04 圭贤 ‎ASIA TOUR 'Restart' in Taipei‎
5/05 圭贤 ASIA TOUR 'Restart' in Taipei
8/17 SUPER JUNIOR ASIA TOUR
8/18 SUPER JUNIOR in TAIPEI

2024 MAMAMOO并列冠军（场次：11）
3/22 华莎 7-ELEVEN高雄樱花季
4/06 玟星《Starlit of Muse》专辑发行纪念粉丝签名会 in TAIPEI
4/07 玟星 ‎1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN
4/20 辉人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI
4/21 辉人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI
5/04 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN
5/05 玟星《Starlit of Muse》专辑发行纪念粉丝签名会 in KAOHSIUNG
5/05 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN
6/16 华莎 the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei
6/22 颂乐 2nd CONCERT [COLOURS] IN KAOHSIUNG
7/06 辉人 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节

EXO殿军（场次：10）
4/06 XIUMIN 《社长偶像超市》粉丝见面会
4/27 灿烈 FANCON＜BEYOND＿THE ENERNITY＞IN TAIPEI
5/04 伯贤 ASIA TOUR [Lonsdaleite] IN TAIPEI
5/05 伯贤 ASIA TOUR [Lonsdaleite] IN TAIPEI
6/22 D.O. ASIA FAN CONCERT TOUR＜BLOOM＞in TAIPEI
6/23 D.O. ASIA FAN CONCERT TOUR＜BLOOM＞in TAIPEI
7/05 灿烈 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节
7/06 XIUMIN 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节
7/06 CHEN 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节
7/13 SUHO CONCERT ASIA TOUR IN TAIPEI

SHINee（场次：4）
3/23 KEY 7-ELEVEN高雄樱花季
7/05 泰民 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节
7/13 温流 FANMEETING ASIA TOUR
8/17 KEY KEYLAND ON：AND ON

TEEN TOP（场次：4）
01/13 NIEL ONLY YOU Taipei Fan Meeting 2024
01/14 NIEL 签唱会 Taipei
06/15 NIEL 1ST SOLO CONCERT ’NIELISS‘ IN TAIPEI
07/21 天地 The bookmark of missing ChunJi 2024 Fanmeeting in Taipei

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