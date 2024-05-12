争2024来台霸主，Super Junior & MAMAMOO「灶跤大战」打平啦！

自疫情解封以来，许多韩团展开巡演都不忘台湾这个「小金库」，毕竟台湾小归小，KPOP「搬专」却名列前茅。一向注重台湾市场的两大团Super Junior和MAMAMOO，包含大队、小分队及solo在内，今年来台开唱场次大增，「灶跤大战」一触即发。
若回顾去年各韩团竞争，MAMAMOO共7场是冠军，INFINITE和Super Junior皆5场为亚军，而今年MAMAMOO和Super Junior都已破10场！偶像活动多粉丝应该要开心，但荷包很容易不保，两边粉丝E.L.F.和MOOMOO之中就有人发现两团竞争相当激烈，将此命名为「灶咖（跤）大战」，因为他们都把台湾当自家厨房在跑……
除了Super Junior和MAMAMOO，自7-ELEVEN高雄啤酒音乐节公布名单以来，EXO也声势浩大的加入战局。4月下旬啤酒节公布名单时，Super Junior仍以11场领先，MAMAMOO 9场变10场，EXO直接增加3场变10场和MAMAMOO打成平手！
本周最新消息，颂乐solo演唱会公布时间地点，果不其然有台湾！MAMAMOO目前和Super Junior共享冠军宝座！
接下来值得注意的是，辉人与玟星solo都是开两场，华莎和颂乐solo说不定还会加场，且颂乐刚回归，也可能有签售会（哪个单位快接洽(?)）。EXO同样不容小觑，除了当兵的KAI和世勋，全部6名成员轮流来一趟，难保不会有人再来更多趟（灿烈就两次了）。
以下整理（*资讯若有任何错误，敬请指教，除了上述前三名外，还稍稍纪录了后头苦追(?)团体）：
Super Junior并列冠军（场次：11） — ChoKyuHyun (@GaemGyu) May 5, 2024
1/27 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG
1/28 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG
1/29 圭贤《Restart》签售会in Taipei
3/23 D&E《606》预售特别签名会-台北
3/24 D&E《606》预售特别签名会-高雄
3/24 D&E 7-ELEVEN高雄樱花季
3/20 L.S.S. THE SHOW：Th3ee Guys in TAIPEI
5/04 圭贤 ASIA TOUR 'Restart' in Taipei
5/05 圭贤 ASIA TOUR 'Restart' in Taipei
8/17 SUPER JUNIOR
8/18 SUPER JUNIOR
多想把你抱紧处理
당신을 꼭 안아주고 싶어요#규현 #KYUHYUN pic.twitter.com/Or7CtRYYI6
— ChoKyuHyun (@GaemGyu) May 5, 2024
2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> ASIA TOUR— SUPER JUNIOR (@SJofficial) April 18, 2024
[SEOUL]
KSPO DOME
June 22(SAT) - 23(SUN), 2024
[BANGKOK]
Impact Challenger Hall 1
July 6(SAT) - 7(SUN), 2024
[SINGAPORE]
SINGAPORE INDOOR STADIUM
July 14(SUN), 2024
[HO CHI MINH]
pic.twitter.com/7O9dLqM7AL
2024 MAMAMOO并列冠军（场次：11）
3/22 华莎 7-ELEVEN高雄樱花季
4/06 玟星《Starlit of Muse》专辑发行纪念粉丝签名会 in TAIPEI
4/07 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN
4/20 辉人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI
4/21 辉人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI
5/04 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN
5/05 玟星《Starlit of Muse》专辑发行纪念粉丝签名会 in KAOHSIUNG
5/05 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN
6/16 华莎 the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei
6/22 颂乐 2nd CONCERT [COLOURS] IN KAOHSIUNG
7/06 辉人 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节
[#문별]— 마마무(MAMAMOO) (@RBW_MAMAMOO) May 5, 2024
1ST WORLD TOUR IN KAOHSIUNG
[MUSEUM : an epic of starlit]
별이와 함께 보낸 오늘, 더욱 반짝였나요?
서로의 전부인 모두가 모여
더욱 환히 빛난 하루였습니다
Did today, spent with the Moon Byul, sparkle even more? It was a day where everyone, who are… pic.twitter.com/J0Ww9EQPQI
[#솔라]— 마마무(MAMAMOO) (@RBW_MAMAMOO) May 10, 2024
솔라 (Solar) 2ND CONCERT
[COLOURS] TOUR SCHEDULER#마마무 #Solar #COLOURS#Solar_2nd_Concert pic.twitter.com/iaXOTIzz6T
EXO殿军（场次：10） Taipei EXO-L
4/06 XIUMIN 《社长偶像超市》粉丝见面会
4/27 灿烈 FANCON＜BEYOND＿THE ENERNITY＞IN TAIPEI
5/04 伯贤 ASIA TOUR [Lonsdaleite] IN TAIPEI
5/05 伯贤 ASIA TOUR [Lonsdaleite] IN TAIPEI
6/22 D.O. ASIA FAN CONCERT TOUR＜BLOOM＞in TAIPEI
6/23 D.O. ASIA FAN CONCERT TOUR＜BLOOM＞in TAIPEI
7/05 灿烈 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节
7/06 XIUMIN 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节
7/06 CHEN 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节
7/13 SUHO CONCERT
Thank you for congratulating#백현 #BAEKHYUN #Lonsdaleite #2024BAEKHYUNASIATOUR pic.twitter.com/JFx7w1g1TR
Taipei EXO-L
SHINee（场次：4） 2024 ONEW FANMEETING <GUESS!> ASIA TOUR#온유 #ONEW #GUESS #ONEW_GUESS #GRIFFIN pic.twitter.com/3SHwhZYRco
3/23 KEY 7-ELEVEN高雄樱花季
7/05 泰民 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节
7/13 温流 FANMEETING
8/17 KEY KEYLAND ON：AND ON
2024 ONEW FANMEETING <GUESS!> ASIA TOUR#온유 #ONEW #GUESS #ONEW_GUESS #GRIFFIN pic.twitter.com/3SHwhZYRco— GRIFFIN Entertainment (@griffinenter) April 29, 2024
[2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR]— SHINee (@SHINee) April 17, 2024
[BANGKOK]
2024.07.14(SUN)
MCC HALL
[JAKARTA]
2024.07.20(SAT)
THE KASABLANKA
[MACAU]
2024.07.28(SUN)
BROADWAY THEATRE
[KAOHSIUNG]
2024.08.17(SAT)
KAOHSIUNG MUSIC CENTER#KEY #키 #SHINee #샤이니#2024KEYLAND #ONANDON… pic.twitter.com/ojliseilzs
TEEN TOP（场次：4）
01/13 NIEL ONLY YOU Taipei Fan Meeting 2024
01/14 NIEL 签唱会 Taipei
06/15 NIEL 1ST SOLO CONCERT ’NIELISS‘ IN TAIPEI
07/21 天地 The bookmark of missing ChunJi 2024 Fanmeeting in Taipei
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