争2024来台霸主，Super Junior & MAMAMOO「灶跤大战」打平啦！

自疫情解封以来，许多韩团展开巡演都不忘台湾这个「小金库」，毕竟台湾小归小，KPOP「搬专」却名列前茅。一向注重台湾市场的两大团Super Junior和MAMAMOO，包含大队、小分队及solo在内，今年来台开唱场次大增，「灶跤大战」一触即发。

若回顾‎去年各韩团竞争，MAMAMOO共7场是冠军，INFINITE和Super Junior皆5场为亚军，而今年MAMAMOO和Super Junior都已破10场！偶像活动多粉丝应该要开心，但荷包很容易不保，两边粉丝E.L.F.和MOOMOO之中就有人发现两团竞争相当激烈，将此命名为「灶咖（跤）大战」，因为他们都把台湾当自家厨房在跑……



除了Super Junior和MAMAMOO，自7-ELEVEN高雄啤酒音乐节公布名单以来，EXO也声势浩大的加入战局。4月下旬啤酒节公布名单时，Super Junior仍以11场领先，MAMAMOO 9场变10场，EXO直接增加3场变10场和MAMAMOO打成平手！



本周最新消息，‎颂乐solo演唱会公布时间地点，果不其然有台湾！MAMAMOO目前和Super Junior共享冠军宝座！

接下来值得注意的是，辉人与玟星solo都是开两场，华莎和颂乐solo说不定还会加场，且颂乐刚回归，也可能有签售会（哪个单位快接洽(?)）。EXO同样不容小觑，除了当兵的KAI和世勋，全部6名成员轮流来一趟，难保不会有人再来更多趟（灿烈就两次了）。



以下整理（*资讯若有任何错误，敬请指教，除了上述前三名外，还稍稍纪录了后头苦追(?)团体）：

Super Junior并列冠军 （场次：11）

1/27 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG

1/28 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG

1/29 圭贤《Restart》签售会in Taipei

3/23 D&E《606》预售特别签名会-台北

3/24 D&E《606》预售特别签名会-高雄

3/24 D&E 7-ELEVEN高雄樱花季

3/20 L.S.S. ‎THE SHOW：Th3ee Guys in TAIPEI

5/04 圭贤 ‎ASIA TOUR 'Restart' in Taipei‎

5/05 圭贤 ASIA TOUR 'Restart' in Taipei

8/17 SUPER JUNIOR ASIA TOUR

8/18 SUPER JUNIOR in TAIPEI





多想把你抱紧处理

당신을 꼭 안아주고 싶어요#규현 #KYUHYUN pic.twitter.com/Or7CtRYYI6 — ChoKyuHyun (@GaemGyu) May 5, 2024

2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> ASIA TOUR



[SEOUL]

KSPO DOME

June 22(SAT) - 23(SUN), 2024



[BANGKOK]

Impact Challenger Hall 1

July 6(SAT) - 7(SUN), 2024



[SINGAPORE]

SINGAPORE INDOOR STADIUM

July 14(SUN), 2024



[HO CHI MINH]

pic.twitter.com/7O9dLqM7AL — SUPER JUNIOR (@SJofficial) April 18, 2024

2024 MAMAMOO并列冠军 （场次：11）

3/22 华莎 7-ELEVEN高雄樱花季

4/06 玟星《Starlit of Muse》专辑发行纪念粉丝签名会 in TAIPEI

4/07 玟星 ‎1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

4/20 辉人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI

4/21 辉人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI

5/04 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

5/05 玟星《Starlit of Muse》专辑发行纪念粉丝签名会 in KAOHSIUNG

5/05 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

6/16 华莎 the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei

6/22 颂乐 2nd CONCERT [COLOURS] IN KAOHSIUNG

7/06 辉人 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节



[#문별]



1ST WORLD TOUR IN KAOHSIUNG

[MUSEUM : an epic of starlit]



별이와 함께 보낸 오늘, 더욱 반짝였나요?

서로의 전부인 모두가 모여

더욱 환히 빛난 하루였습니다







Did today, spent with the Moon Byul, sparkle even more? It was a day where everyone, who are… pic.twitter.com/J0Ww9EQPQI — 마마무(MAMAMOO) (@RBW_MAMAMOO) May 5, 2024

EXO殿军 （场次：10）

4/06 XIUMIN 《社长偶像超市》粉丝见面会

4/27 灿烈 FANCON＜BEYOND＿THE ENERNITY＞IN TAIPEI

5/04 伯贤 ASIA TOUR [Lonsdaleite] IN TAIPEI

5/05 伯贤 ASIA TOUR [Lonsdaleite] IN TAIPEI

6/22 D.O. ASIA FAN CONCERT TOUR＜BLOOM＞in TAIPEI

6/23 D.O. ASIA FAN CONCERT TOUR＜BLOOM＞in TAIPEI

7/05 灿烈 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节

7/06 XIUMIN 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节

7/06 CHEN 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节

7/13 SUHO CONCERT ASIA TOUR IN TAIPEI

Taipei EXO-L

Thank you for congratulating#백현 #BAEKHYUN #Lonsdaleite #2024BAEKHYUNASIATOUR pic.twitter.com/JFx7w1g1TR — BAEKHYUN_official (@BAEKHYUN_INB100) May 5, 2024

SHINee （场次：4）

3/23 KEY 7-ELEVEN高雄樱花季

7/05 泰民 7-ELEVEN高雄啤酒音乐节

7/13 温流 FANMEETING ASIA TOUR

8/17 KEY KEYLAND ON：AND ON

2024 ONEW FANMEETING <GUESS!> ASIA TOUR#온유 #ONEW #GUESS #ONEW_GUESS #GRIFFIN pic.twitter.com/3SHwhZYRco — GRIFFIN Entertainment (@griffinenter) April 29, 2024

TEEN TOP （场次：4）

01/13 NIEL ONLY YOU Taipei Fan Meeting 2024

01/14 NIEL 签唱会 Taipei

06/15 NIEL 1ST SOLO CONCERT ’NIELISS‘ IN TAIPEI

07/21 天地 The bookmark of missing ChunJi 2024 Fanmeeting in Taipei



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