[解析]《背著善宰跑》第9集結尾為何特寫金惠奫的背包〜看懂之後好想抱抱任素！

[有雷]目前話題性最高，大家都在期待後續發展的電視劇《背著善宰跑》，乍看之下是奇幻穿越時空的青春戀愛劇，但其實還有著追兇以及兩人雙向救贖的精彩劇情。而在第九集的結尾，畫面更是特別拍出了任素金惠奫所背的包包特寫，原來編劇有這層涵義！

以下為防雷線



《背著善宰跑》來到第9集，對於迎新露營時，善宰（邊佑錫飾）背著喝醉的任素（金惠奫飾）時，她一邊哼唱著由善宰親自寫的歌曲「陣雨」，讓善宰覺得懷疑，畢竟這首歌是他才剛寫出的作品，為何任素竟然熟悉地哼唱著？於是他站在任素家門口，向她當面詢問為何她會唱這首歌曲？此時鏡頭卻特寫了任素的白色背包，到底代表什麼意思？



那得先從第9集的前面劇情說起，由於任素得知34歲時的善宰仍遭歹徒襲擊而命危。她請警察提供自己被綁架當時2009年善宰的陳述書，試著了解當日的狀況。陳述書內容寫到：「在大學聚會回家途中，路邊角落發現一個包包，包包旁所掉落的一些隨身物品，主修課本上還寫著包包主人的名字（09學年度任素），因此知道了這包包的主人是我的大學同學，並且住在我家對面的朋友。」





任素這才知道善宰為了救她而成為歹徒出獄後尋仇的目標，她決定用最後一次回到過去的機會來改變善宰的命運。還記得在第2集當中，善宰從後方偷偷接近在等公車的任素，還貼心地幫她把包包鬆開的拉鍊拉好。這一次任素為了不想讓善宰捲入這綁架事件，她把自己的包包拉鍊加上了綁繩，非常嚴密地不讓拉鍊有滑落的危機，如果善宰不會因掉落物品而發現包包主人是誰，是否就不會跟歹徒扭打了呢？



所以在第9集的結尾，特別讓大家知道任素做了許多準備，就連包包也關得嚴實，更是狠心拒絕多次向她表白的善宰。雖然善宰還是透過時空膠囊與金泰成的話中，隱約猜到了自己的命運，但卻仍願意為任素付出，希望兩人能夠聯手將歹徒制伏！



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