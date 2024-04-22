希澈真的登場了！Super Junior-L.S.S.延續傳統嘉賓一定要上台還要安可！

Super Junior小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）20日在台灣開唱，是此次巡演「L.S.S.THE SHOW : Th3ee Guys」的末場，有大隊希澈的驚喜同「台」演出。

L.S.S.中場便介紹台下貴客，除了始源爸爸，全台灣E.L.F.都知道他來了的希澈也在，利特高亢介紹：「各位非常喜歡的宇宙大明星，希澈來了！」整場E.L.F.歡聲雷動，始源也帶領大家喊希澈的應援法「莎浪嘿唷金希澈，牛奶皮膚金希澈」。金希澈向全場揮手還站起來舞了一下，神童接著拱他既然來了就要上場，要表演穿著睡褲為經典的〈Pajama Party〉，結果始源爆料希澈睡褲裡面都不會穿，為什麼要爆料這件事呢？因為……



表演有個環節L.S.S.要脫睡褲！始源、利特、神童都脫了，希澈吶喊：「真的不行──真的不行──」神童還抓著他不放，希澈只好露出自己的雪白腿告訴大家「真的不行」，不過成員們還是沒有要放過他的意思，始源毛手毛腳(?)，神童要他至少脫上衣，希澈當然是死守XD。利特也cue全場再喊一次應援法，神童在他下台前趁機和他打勾勾約定「安可〈Miracle〉表演要再上台」。聊天環節相當長，長到希澈自己也不好意思，透露提詞機一直叫他下台，笑翻E.L.F.。



希澈果然遵循先前‎圭賢、D&E（東海、銀赫）到場欣賞L.S.S.都有的模式，坐在台下一定要上台聊個幾句甚至表演，安可〈Miracle〉也一定要出現！嗨翻全場！有趣的是，希澈一度忘詞被神童打，他笑著解釋：「LIVE、LIVE……」還親切的蹲到台前擺Pose讓粉絲近距離拍照。



最捨不得離開延伸舞台的就是希澈了，還是始源攬他一起回頭。最後，L.S.S.讓希澈單獨表達感想和大家道別，他透露了將在明年出道20週年的《Super Show》再見，表示在台灣玩得很開心、「台灣我愛你」。始源拉著還想說話希澈往回走，深深抱了他一下再一同藉由升降台離開。



希澈前一晚就在直播透露要開始準備明年20週年的《Super Show》（應是Super Show 10）了，是繼2017~2019年的《Super Show 7》後回歸，我們就靜待好消息吧！



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