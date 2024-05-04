圭賢自嘲「中文退步」發願到台灣各縣市開唱！今日吃早餐遇粉絲卻沒被認出難掩失望！

Super Junior成員圭賢昨日獨自抵台，於5月4日與5日舉辦個人演唱會。中文實力很好的他，也盡力用中文與台下粉絲們溝通，不過他還是不禁自嘲「我的中文退步了，不好意思」，更表示自己時常在YT頻道上傳在台灣拍的影片，觀看數字很亮眼，也很感謝大家對他的支持。

圭賢在現場樂隊伴奏中緩緩走上舞台，穿著大紅色襯衫搭配黑色長褲，舉高了手奮力與全場粉絲們揮手打招呼。唱完開場的「Restart」與「Dreaming」之後他立刻以中文詢問全場：「大家好，你們現在收看的是？」粉絲們也非常有默契以台語回應：「揪古摸看甲霸妹？」



圭賢表示自己「終於來了」，還憶起上一次自己來台SOLO演唱會的時間是2017年，很快已經過了7年時間，不過覺得自己中文退步了，雖然努力想表達但還是不免參雜一點韓文，「我減肥了有一點點變瘦，帥嗎？」圭賢說自己今日準備了許多抒情歌曲，又很擔心演唱會變得很無聊，但仍希望大家能夠欣賞他滿懷真心的歌聲。



圭賢還分享今日他去吃了台式早餐永和豆漿的趣事，早上店裡人潮不少，他一眼就看出了有粉絲穿著他的周邊服裝，並且這位粉絲還讓座給他，圭賢心想自己應該被認出來了！粉絲在早上就遇到演唱會的表演者太幸運了吧！沒想到那位粉絲一眼都沒看他，他還朝著台下喊「現在知道了嗎？」相當有趣。令圭賢驚訝的是今天的場燈很亮，他能夠很清楚看見大家望向他的眼神，所以讓他感到相當害羞，大讚粉絲們的眼睛很美。



圭賢也不忘帶給大家拿手中文歌曲「你好不好」，標準的發音依舊完美演出。他記得自己以前曾演唱過的中文歌曲「如果你也聽說」，突然在台上清唱了副歌段落，然後自己超驚訝竟然歌詞都沒忘！直呼：「還記得？我是天才！」接下來更帶了中文組曲包括「至少還有你」、「原諒我」以及「新不了情」，中文經典金曲連發，讓粉絲們聽得相當滿足，不過圭賢仍覺得中文部分準備不足，說下一次他會準備更多中文歌曲再來，更說出許多縣市如高雄、台中、台南、桃園、新竹等等，甚至還說到澎湖與金門，讓粉絲們相當興奮。



圭賢介紹了自己的多重身分，除了是Super Junior也是抒情歌手，還有綜藝主持人，也是音樂人和音樂劇演員，選唱了其中一首氣勢磅礡的音樂劇歌曲「命運」，一秒帶全場進入他的音樂劇劇情中，相當精采。圭賢也預告大家他下個月也參與了新的音樂劇演出。接下來圭賢演唱《機智醫生生活》的OST歌曲「不華麗的告白」時，更是從場地最後方現身，穿過了全場粉絲而再度走上舞台。圭賢接下來也演出快歌組曲，還包括「我推的孩子」，再度炒熱全場氣氛。



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