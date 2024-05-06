台灣「Lucy健康操」真的要被MAMAMOO發揚光大了！玟星竟然拍成REELS

「聽講Lucy時常做運動／身體健康精神好／Lucy你是哪會遐爾敖（正字：敖+力）……」MAMAMOO+頌樂與玟星去年來台開唱驚喜跳台灣不少人小學跳過的健康操，玟星來台solo也跳了，還帶上舞者拍成短影片！

去年MAMAMOO+ 10月台北演唱會，健康操起初是被放在隨機舞蹈環節，當時他們幾乎是自由發揮，台下台灣MOOMOO們也許是隨著本能，健康操口號跟著喊得相當整齊，甚至還有MOOMOO站起來跳，頌樂見了跟著跳了幾下。12月高雄演唱會就不一樣了，她們竟然把舞學起來！幕後花絮還可看見兩人在後台練習。



不曉得是誰建議MAMAMOO+來台灣可以跳健康操，繼她們之後， BAE173去年11月高雄《PEAK TIME》演唱會也跳了，「撞名」的樂團LUCY上月26日台北演唱會受訪也知道健康操，還當場和記者學了一段（此段據悉未開放攝影因此沒畫面QQ）。



前天5月4日玟星高雄solo演唱會，她當場和粉絲學舞，5日加場甚至和舞者一起跳，拍成了短影片上傳IG REELS、YouTube Shorts與TikTok，IG發布短短4小時已破50萬觀看次數，有MOOMOO吶喊很神奇、沒想過從小跳的舞總有一天會被偶像翻跳，還有人敲碗政府單位衛生福利部與國民健康署，希望能找MAMAMOO代言。



▼附上原始版本健康操



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