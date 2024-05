韓媒再曝CRAVITY、ATBO、YOUNITE、TEMPEST參賽《Road to Kingdom 2》

上月24日開始有報導男團競演節目《Road to Kingdom》將以第二季在下半年歸來,陸續還有其他媒體報導透露參賽團體。

本站曾報導‎《THE FACT》‎爆料xikers、THE NEW SIX與8TURN參賽‎,而今又有另家媒體‎《體育朝鮮》報導CRAVITY、ATBO與YOUNITE參賽,《JoyNews24》則透露TEMPEST參賽,不過CRAVITY所屬公司STARSHIP娛樂後來回答‎《每日體育》表示還在考慮是否出演節目。

9人男團‎CRAVITY(世琳、ALLEN、廷謨、宇璸、元進、珉熙、刑準、太榮、性珉)是STARSHIP娛樂2020年推出,是三代人氣男團MONSTA X師弟。CRAVITY陣中具廷謨、咸元進、姜珉熙與宋刑準都參賽過《PRODUCE X 101》,因此2020年團體甫出道就擁名氣,出道當年底具廷謨還被爆出是《PRODUCE X 101》決賽造假受害者。



就歷年專輯初動(首週銷量)來看,CRAVITY出道專《HIDEOUT: REMEMBER WHO WE ARE - SEASON 1.》就有5萬張銷售,接下來人氣大致平穩上升,去年進步幅度最大,《SUN SEEKER》一舉破27.3萬銷售,今年2月的《EVERSHINE》也有27.1萬,主打歌〈Love or Die〉還拿下出道後首次的無線台音樂節目《Music Bank》一位。



‎ATBO是IST娛樂2022年透過《THE ORIGIN - A, B, Or What?》選出的7人團團 (吳俊錫、柳俊民、裵玹浚、石樂園、鄭勝換、金淵奎、元儐),是女團Apink與Weeekly的師弟,同樣一出道便夾帶人氣,專輯初動雖都在5萬到7萬間徘徊,但主打歌MV在YouTube全都破2000萬觀看次數。另外,ATBO去年曾參賽俗稱「糊團競演節目」的JTBC《PEAK TIME》,以「5時」代稱。



9人男團YOUNITE(恩湖、STEVE、顯昇、垠尚、炯錫、WOONO、DEY、敬紋、施穩)2022年出道,是Brand New Music所推出、AB6IX師弟,陣中有以《PRODUCE X 101》出道過的X1成員李垠尚。就往年初動數據,YOUNITE起步比上述兩個團體稍差僅售2.1萬多,不過接下來一路固定上漲,去年的《BIT Part.2》突破9.2萬。而YouTube MV觀看次數,主打歌首首破千萬,2小時前才發行的〈GEEKIN〉已破7000觀看。



7人男團TEMPEST(韓彬、炯燮、本奕、恩燦、LEW、火朗、太徠)是韓國樂華2022年所推出,出道就擁7.5萬初動,當年三度回歸,第三張專輯就狂升至13萬,後來推出的專輯初動也都有10萬基本數量,去年的〈Vroom Vroom〉曾獲《Music Bank》一位。



《Road to Kingdom》第一季有THE BOYZ、ONF、PENTAGON、Golden Child、ONEUS、VERIVERY與TOO七團參賽,最終由THE BOYZ拿下勝利,《Road to Kingdom 2》有望在今年下半年播出,實際參賽選手還待官方公布。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞