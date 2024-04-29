睽違4年回歸！《Road to Kingdom 2》有望下半年播出，韓媒率先爆料xikers等出戰

《Road to Kingdom》第2季據韓媒報導計畫在下半年播出，隨後也有媒體流出參賽名單。

《SPOTV》24日報導Mnet知名男團競演節目《Road to Kingdom》第2季正以下半年播出為目標，隔日便有另家媒體‎《THE FACT》‎爆料其中三組參賽男團為xikers、THE NEW SIX與8TURN。



xikers為十人男團（金珉縡、朴峻民、崔粹珉、咸珍植、崔峴瑀、金正勛、朴世殷、鄭有峻、HUNTER、李豫讚），去年3月由KQ娛樂推出，是人氣男團ATEEZ師弟，今年3月發行的第三張迷你專輯《HOUSE OF TRICKY : Trial And Error》曾登上Billboard 200第73名，刷新自身紀錄。而就YouTube上MV觀看次數來說，主打歌MV首首破千萬，出道曲〈TRICKY HOUSE〉仍是他們的第一，擁3300萬觀看。



THE NEW SIX（原名TNX，禹慶準、崔態訓、張賢洙、千晙赩、殷輝、吳省峻）是由P NATION選秀節目《LOUD》脫穎而出的六名選手組成，2022年5月出道，至今發行的四首主打歌MV均有千萬點閱，今年3月發行的數位單曲《FUEGO》也包含在內。



八人男團8TURN（地明浩、文載允、楊旻浩、趙允成、鄭海敏、趙慶民、李潤奎、李承憲）為MNH娛樂旗下，去年出道，今年1月發行第三張迷你專輯《STUNNING》，首週銷量（初動）超過11.9萬張，比前一張專輯漲了兩倍以上銷量，足見人氣急遽暴漲。銷售成績佳，MV觀看次數當然不在話下幾乎都破千萬點閱，不過出道曲〈TIC TAC〉目前968萬還在邁進。



除了以上三團，另外還傳出NOWADAYS、OnlyOneOf、ATBO、BAE173與GHOST9參賽。NOWADAYS‎是本月才出道的CUBE娛樂新男團，出道前便獲矚目，主打歌MV已破3000萬觀看；OnlyOneOf是以成員間親密互動聞名的男團。

‎ATBO是IST娛樂所推出，同樣出道便擁人氣，MV均破2000觀看；BAE173因陣中有《Produce X1》X1李瀚潔為人所知；‎GHOST9也有《Produce X1》出身成員，崔峻晟、李津宇與李優珍。此三團的共通點是去年都參加過另一檔男團競演節目JTBC的《PEAK TIME》，不過僅BAE173闖進決賽最終獲第五名，ATBO第一次合格淘汰式淘汰，GHOST9第二次。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞