《淚之女王》朴成焄上《You Quiz》自曝個性膽小：「被誤會是財閥，住在半地下室長達7年！」

連續因《黑暗榮耀》以及《淚之女王》中飾演反派角色而人氣直升的演員朴成焄，也突然備受矚目。他來到劉在錫的《You Quiz》與大家分享許多自己人生反轉的小故事。

5月1日播出的tvN《You Quiz》邀請了《黑暗榮耀》以及《淚之女王》中最火紅的反派演員朴成焄演出，他曾演出《我唯一的守護者》、《陌生人》，《黑暗榮耀》中大家都熟悉的色弱全宰雋，到最近剛播畢的超人氣作品《淚之女王》中鋒狂想搶走海仁的尹殷盛，接下來還將帶給大家《魷魚遊戲2》，這也是他的第50部作品，可說是相當活躍。



朴成焄還透露因作品受到喜愛也改變了他的日常，他說大家都很喜愛他出演的作品，因為路上有很多人討厭他，他常會聽到「馬上滾出去」「要不跟我較量一下？」這些話，甚至連去吃飯，還會被餐廳阿姨打了一下後背，阿姨說：「為什麼那樣？就放過他們吧〜」引發全場大笑。朴成焄還在節目中暢談與金秀賢和金智媛合作的趣事，還稱金智媛是「班長風格」，令人期待今日播出。



朴成焄也被問到反派演技，是否個性上也有部分相似才能夠演起來如此自然？他說自己完全以手機錄影來練習演出，透過影片一次又一次調整自己的眼神或是語氣，做到想要的程度。更自曝其實自己超膽小，在當兵前都必須開著燈才敢睡覺，超反轉的性格讓大家相當驚訝。另外朴成焄還在節目中透露大家誤解他為「財閥」但其實他長達7年住在《寄生上流》中那種半地下室，想起過往更流下了眼淚。



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