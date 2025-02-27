Weeekly出道不到五年無預警解散！曾為2020年最佳新人還擁破億曲〈After School〉

昨（27）日，IST娛樂宣布和Weeekly（受珍、Monday、昭垠、在希、Jihan、Zoa）終止專屬合約，Weeekly形同解散。

IST娛樂聲明表示和Weeekly成員們經過長時間討論，決定尊重雙方意見終止專屬合約，「再次感謝一直以來作為所屬藝人陪伴前行的成員們，還有一起度過無可比擬閃耀又溫暖旅程的粉絲們，表達衷心的感謝。希望大家能一如往常關愛並鼓勵替今後繼續在各個領域積極活動的成員們」。



안녕하세요, IST 엔터테인먼트 입니다.



위클리 활동과 관련해 공식 입장을 전달드립니다. pic.twitter.com/IYvz2aC7k0 — IST ent (@ist_ent) February 26, 2025

Weeekly成員們在消息公布後紛紛利用weverse向粉絲Daily傳達抱歉與感謝，其中隊長受珍透露「聽到也相當驚訝，心情很複雜」，疑似沒有料到發展。事實上，Weeekly 2020年6月出道，當年還橫掃各大獎成為2020年最佳新人，出道至今根本不到五年，不止粉絲Daily，一般人都覺得可惜。她們去年7月曾回歸推出專輯《Bliss》，年底還出了2025年曆（season's gerrtings），無預警解散令人無措。Weeekly成員們後來也陸續在IG以「Weeekly forever♥」表達不捨。



順帶一提，IST娛樂全盛時期曾擁有Apink、VICTON、THE BOYZ等團體，在Weeekly結束合約後，目前只剩Apink和ATBO，其中Apink是和Choi Creative Lab合作，成員百分之百有合約的只有鄭恩地。聽聞Weeekly結束合約解散，Apink和ATBO粉絲也很擔心並跟著Daily氣憤公司不懂經營。



▼最後回顧Weeekly出道作〈Tag Me (@Me)〉及破億曲〈After School〉



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