《2025韓國第一品牌大賞》得獎名單：《熱血司祭2》金成均、《她的日與夜》白瑞厚、《正年》勝熙等

由韓國消費者論壇主辦，根據全國消費者調查結果而產生的《2025韓國第一品牌大賞》，昨（7）日下午舉行頒獎典禮。獲獎名單與典禮出席者現場照如下（按官方獲獎名單順序）：
「國內人物／文化部門（引領2025年期待品牌）」
▼引領2025最值得期待人物：李相奉設計師（이상봉，時裝設計師）
▼多發展藝人（男）部門：Dex
（去年經營YouTube、擔任《我是加百列》、《韓星地帶：逃脫任務》、《喪屍宇宙》等綜藝班底，演出電影暨影集《塔羅牌》）
▼男演員（搶鏡者）：金成均
（去年演出電影《黑帶出勤中》與電視劇《熱血司祭2》〈KoreaStarDaily〉）
▼體育藝人部門：金俊浩（擊劍國手出身）
▼多發展藝人（女）部門：羅美蘭
（去年擔任綜藝《帳篷外面是歐洲南法篇》與《帳篷外面是歐洲意大利篇》班底，也演出電影《金派特攻隊》及電視劇《正年》）
▼女演員（Rising Star）部門：朴素珍
（去年演出《凌晨兩點的灰姑娘》）
▼男演員（Rising Star）部門：裴賢聖
（去年演出「韓版《以家人之名》」《重組家庭》）
▼男演員（新人）部門：白瑞厚（白敘厚）
（去年演出《她的日與夜》）
▼女Vocal部門：鮮于貞娥
（去年發行專輯《Beyond [2. White Shade]》）
▼節目（教育綜藝）部門：《成績就拜託老師了》（성적을 부탁해 티처스）
▼演技豆（女）部門：勝熙（OH MY GIRL成員）
（去年演出《正年》）
▼節目（預防犯罪）部門：《勇敢的刑警們4》
（PD李智善領獎）
▼女愛豆（新人）部門：UNIS
（去年發行迷你專輯《WE UNIS》出道，後又發行單曲專輯《Curious》）
▼女諧星部門：李秀智
▼男Vocal部門、網路綜藝MC（男）部門：李昌燮（BTOB成員）
（主持《轉學者》，solo發行單曲〈As always〉與正規專輯《1991》）
▼專家藝人部門：鄭承濟（數學補教名師）
▼女演員（新人）部門：蔡元彬
（去年演出《Sweet Home 3》、《如此親密的背叛者》，《重返20歲》播出中）
▼卡通人物部門：《收服！迷你寶》（캐치! 티니핑；Catch! Teenieping）
▼女愛豆（Rising Star）部門：FIFTY FIFTY
（去年重組並發行迷你專輯《LOVE TUNE》與《Winter Glow》）
▼諧星部門：黃帝聖
「越南人物／文化部門（引領2025年期待品牌）」
▼男愛豆部門：（連續兩年獲獎）TEMPEST
（去年發行迷你專輯《TEMPEST Voyage》）
▼男愛豆（新人）部門：ARrC
（去年發行迷你專輯《AR^C'》出道）
▼卡通人物部門：《逗逗蟲》（라바；Larva）
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