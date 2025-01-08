《2025韓國第一品牌大賞》得獎名單：《熱血司祭2》金成均、《她的日與夜》白瑞厚、《正年》勝熙等

由韓國消費者論壇主辦，根據全國消費者調查結果而產生的《2025韓國第一品牌大賞》，昨（7）日下午舉行頒獎典禮。獲獎名單與典禮出席者現場照如下（按官方獲獎名單順序）：

「國內人物／文化部門（引領2025年期待品牌）」

▼引領2025最值得期待人物：李相奉設計師（이상봉，時裝設計師）



▼多發展藝人（男）部門：Dex

（去年經營YouTube、擔任《我是加百列》、《韓星地帶：逃脫任務》、《喪屍宇宙》等綜藝班底，演出‎電影暨影集《塔羅牌》‎）



▼HOT ICON部門：Gabee



▼男演員（搶鏡者）：金成均

（去年演出電影《黑帶出勤中》與電視劇《熱血司祭2》‎〈KoreaStarDaily〉‎）



▼體育藝人部門：金俊浩（擊劍國手出身）



▼多發展藝人（女）部門：羅美蘭

（去年擔任綜藝《帳篷外面是歐洲南法篇》與《帳篷外面是歐洲意大利篇》班底，也演出電影《金派特攻隊》及電視劇‎《正年》‎）



▼女演員（Rising Star）部門：朴素珍

（去年演出‎《凌晨兩點的灰姑娘》‎）



▼男演員（Rising Star）部門：裴賢聖

（去年演出「韓版《以家人之名》」《重組家庭》）



▼男演員（新人）部門：白瑞厚（白敘厚）

（去年演出‎《她的日與夜》）



▼女Vocal部門：鮮于貞娥

（去年發行專輯《Beyond [2. White Shade]》）



▼節目（教育綜藝）部門：《成績就拜託老師了》（성적을 부탁해 티처스）



▼演技豆（女）部門：勝熙（OH MY GIRL成員）

（去年演出‎《正年》‎）



▼節目（料理綜藝）部門：《姐姐的產地直送》



▼節目（預防犯罪）部門：《勇敢的刑警們4》

（PD李智善領獎）



▼女愛豆（新人）部門：UNIS

（去年發行迷你專輯《WE UNIS》出道，後又發行單曲專輯《Curious》）



▼女諧星部門：李秀智



▼男Vocal部門、網路綜藝MC（男）部門：李昌燮（BTOB成員）

（主持《轉學者》，solo發行單曲〈As always〉與正規專輯《1991》）



▼專家藝人部門：鄭承濟（數學補教名師）



▼廣播DJ（女）部門：朱賢英

（主持《12點，朱賢英》）



▼女演員（新人）部門：蔡元彬

（去年演出《Sweet Home 3》‎、‎《如此親密的背叛者》‎，‎《重返20歲》‎播出中）



▼卡通人物部門：《收服！迷你寶》（캐치! 티니핑；Catch! Teenieping）



▼節目（旅遊綜藝）部門：《帳篷外是歐洲》系列



▼女愛豆（Rising Star）部門：FIFTY FIFTY

（去年重組並發行迷你專輯《LOVE TUNE》與《Winter Glow》）



▼諧星部門：黃帝聖



▼節目（OTT綜藝）：《黑白大廚：料理階級大戰》



「越南人物／文化部門（引領2025年期待品牌）」

▼男愛豆部門：（連續兩年獲獎）TEMPEST

（去年發行迷你專輯《TEMPEST Voyage》）



▼男愛豆（新人）部門：ARrC

（去年發行迷你專輯《AR^C'》出道）



▼卡通人物部門：《逗逗蟲》（라바；Larva）



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