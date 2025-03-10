盤點那些本名超獨特的男愛豆！差點以為都是藝名

韓國愛豆圈裡這些愛豆的名字被誇「奇特又洋氣」。

TNX 은휘 （殷輝 Eun Hwi）

殷姓在韓國本就很少見，再加上更少見的單字名，少上加少！人如其名，不僅僅有內在的氣質，更有外在的視覺衝擊。





WEi 유용하 （劉勇河 YOO YONGHA）

叫「YONGHA」的人其實蠻多的，例如CNBLUE的鄭容和（JUNG YONGHA），不過加上劉姓，反而覺得很特別，因為「YOO」作為姓氏更多的是「俞」。



ONEUS 여환웅 （呂煥雄 Yeo Hwanwoong）

其實發音有那麼一點點難，又一個姓名和顏值超搭的例子！



NCT 이제노 （李帝努 Lee Jeno）

是不是很多人以為這是藝名???



THE BOYZ 주학년（周鶴年 Ju Haknyeon）

中間這個「鶴」字太美了！



ATBO 원빈（元儐， WON BIN）

名字發音相同的明星還蠻多的，但是漢字卻完全不同，而且他真的姓元唉！



NEWBEAT 전여여정 （全如如正 Jeon Yeoyeojeong）

四字名，但又不是複姓，姓「全」名「如如正」，據悉是外婆起的名字，期待外孫能夠成長為一個正直的人，所以「如」用了2次！



19세 소년 전여여정군의 얼굴이 너무 아름다움… pic.twitter.com/dLUFlUF0yv — 칭찬 (@qingzann) June 9, 2023

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