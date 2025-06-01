真不是AI？嚴正化公開2015 vs. 2025泳裝對比照：這狀態誰敢信55歲？

「傳奇女神」嚴正化又一次用她的超強自拍震驚了網友！

日前，嚴正花在個人SNS上po出一組對比照，寫下簡短一句：「等待中... #自拍」，卻瞬間掀起熱議——因為這對比的不是別的，而是2015年 vs.2025年的照片！

照片裡的嚴正化穿著一模一樣的白色泳裝、擺著同樣的姿勢，45歲 vs.55歲的她，無論是外貌還是身材幾乎沒變！纖細緊實的身材、自然無暇的肌膚狀態、還有那一貫的犀利眼神——根本就是活生生的「時間旅行者」啊！據悉，她目前身高164公分、 體重48公斤，多年來保持如一，讓粉絲紛紛留言大讚：「不老傳說認證！」、「這是怎麼辦到的？ 快開課！」、「10年前怎麼看著就像昨天一樣」等。



嚴正化憑藉 熱門劇集《車貞淑醫生》再創事業巔峰，不僅演技受到肯定，還陸續在電影《華麗的她》、tvN 綜藝《唱跳歌手流浪團》中活躍，和大眾保持著高密度互動。 即便進入50代後半，她依然被譽為「永遠的Wannabe（令人嚮往的存在）」，靠的不只是外貌，還有徹底的自我管理、積極的人生態度與滿滿的能量，堪稱真正的傳奇偶像。



一張照片跨越10年，嚴正化再一次證明——歲月或許會流逝，但女王風範，從來不會！

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