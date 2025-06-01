【韓網熱門】網友整理aespa Karina代言品牌&預定行程，號召抵製

女團aespa成員Karina上月27日晚通過IG PO出多張照片，身穿帶有紅色和數字「2」的夾克，配文使用紅色玫瑰表情符號，更新時間剛好是韓國總統選舉最終電視辯論結束時段。 由於紅色及數字「2」是特定參選人的代表色和參選編號，立即引發政治站隊嫌疑。

引發爭議後，Karina刪除了該貼文並通過Bubble和所屬公司多次道歉，表示並沒有相關意圖。 但韓國網友依舊持續表達抵制，並整理出Karina代言品牌和預訂活動行程，包括KRUSH啤酒、匡威、MUSINSA Beauty、Prada、NORDISK、Caffe Pascucci、雪碧、MLB、Gentle Monster，以及aepsa 6月回歸、《怪奇謎案限時破2》年內播出等。







（*單純搬運韓網熱門話題，不代表本網站觀點）

韓國網友評論：

1. 拒買

2. 形象在一瞬間變差了

3. 幸好，這些品牌我原本也沒在用

4. 藝人真的形象很重要，現在再看她感覺跟以前不一樣了...

5. 之前覺得她超漂亮，現在感覺一點也不漂亮kkk果然形象就是藝人的全部啊

6. 拍了那麼多個人廣告，難道表達個人政治傾向不算違約嗎？ 偏偏是內亂黨...

7. 居然把自己的人氣和影響力用在那種地方，真的噁心，必須付出代價

8. 有人說Karina因為是女生才被罵得這麼兇，清醒一點吧，是因為支持戒嚴內亂黨啊，男的也一樣被罵

9. 其實她也許沒想那麼多，腦袋空空而已

10. 又有Prada，真的該做法事驅邪了

11. 其實只有網上吵得熱鬧，現實裡還是很多人喜歡Karina、聽aespa的歌

12. 雖然對她失望，但也不至於鬧到這程度吧

13. 所屬社和她本人都解釋過了，為何還這樣咬住不放？ 就好像等待已久似的，情緒過熱了，適可而止吧。 很多明顯表達支持2的藝人都沒解釋過，感覺她比犯罪的男藝人還要被罵得更慘。

14. 留言區蠻多可以提告的內容耶，大家看到那些前車之鑒的案例都沒有任何想法嗎？ 到時候刪除也沒有用的，使用鍵盤請謹慎...

出處：https://theqoo.net/hot/3762446835

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