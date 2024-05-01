韩媒再曝CRAVITY、ATBO、YOUNITE、TEMPEST参赛《Road to Kingdom 2》

上月24日开始有报导男团竞演节目《Road to Kingdom》将以第二季在下半年归来，陆续还有其他媒体报导透露参赛团体。

本站曾报导‎《THE FACT》‎爆料xikers、THE NEW SIX与8TURN参赛‎，而今又有另家媒体‎《体育朝鲜》报导CRAVITY、ATBO与YOUNITE参赛，《JoyNews24》则透露TEMPEST参赛，不过CRAVITY所属公司STARSHIP娱乐后来回答‎《每日体育》表示还在考虑是否出演节目。

9人男团‎CRAVITY（世琳、ALLEN、廷谟、宇璸、元进、珉熙、刑准、太荣、性珉）是STARSHIP娱乐2020年推出，是三代人气男团MONSTA X师弟。CRAVITY阵中具廷谟、咸元进、姜珉熙与宋刑准都参赛过《PRODUCE X 101》，因此2020年团体甫出道就拥名气，出道当年底具廷谟还被爆出是《PRODUCE X 101》决赛造假受害者。



就历年专辑初动（首周销量）来看，CRAVITY出道专《HIDEOUT: REMEMBER WHO WE ARE - SEASON 1.》就有5万张销售，接下来人气大致平稳上升，去年进步幅度最大，《SUN SEEKER》一举破27.3万销售，今年2月的《EVERSHINE》也有27.1万，主打歌〈Love or Die〉还拿下出道后首次的无线台音乐节目《Music Bank》一位。



‎ATBO是IST娱乐2022年透过《THE ORIGIN - A, B, Or What?》选出的7人团团 （吴俊锡、柳俊民、裵玹浚、石乐园、郑胜换、金渊奎、元傧），是女团Apink与Weeekly的师弟，同样一出道便夹带人气，专辑初动虽都在5万到7万间徘徊，但主打歌MV在YouTube全都破2000万观看次数。另外，ATBO去年曾参赛俗称「糊团竞演节目」的JTBC《PEAK TIME》，以「5时」代称。



9人男团YOUNITE（恩湖、STEVE、显升、垠尚、炯锡、WOONO、DEY、敬纹、施稳）2022年出道，是Brand New Music所推出、AB6IX师弟，阵中有以《PRODUCE X 101》出道过的X1成员李垠尚。就往年初动数据，YOUNITE起步比上述两个团体稍差仅售2.1万多，不过接下来一路固定上涨，去年的《BIT Part.2》突破9.2万。而YouTube MV观看次数，主打歌首首破千万，2小时前才发行的〈GEEKIN〉已破7000观看。



7人男团TEMPEST（韩彬、炯燮、本奕、恩灿、LEW、火朗、太徕）是韩国乐华2022年所推出，出道就拥7.5万初动，当年三度回归，第三张专辑就狂升至13万，后来推出的专辑初动也都有10万基本数量，去年的〈Vroom Vroom〉曾获《Music Bank》一位。



《Road to Kingdom》第一季有THE BOYZ、ONF、PENTAGON、Golden Child、ONEUS、VERIVERY与TOO七团参赛，最终由THE BOYZ拿下胜利，《Road to Kingdom 2》有望在今年下半年播出，实际参赛选手还待官方公布。

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