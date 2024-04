《要先接吻嗎？》《淚之女王》OST音源強者Paul Kim宣布結婚！愛情長跑9年

Paul Kim演唱過多首OST名曲,喜愛韓國抒情曲或是愛看電視劇的粉絲絕對不陌生,今(25)日其宣布與相戀9年的女友結婚,展開人生下個階段。

Paul Kim於‎官網發表手寫信,表示在仍有所不足的自己面前,總是有粉絲Paul in Love長期的支持、給予自己力量與勇氣,讓他相當幸福。而有些時候會在大眾面前露出自己也討厭的模樣,也曾有過不少艱難瞬間,不過遇到了對他說「沒關係」的人、理解並支撐他所有模樣的人,「不知不覺經過了9年的時間,想和她約定人生」。



文末他也擔心會有人對此消息會感到不愉快,不過表示會「面對、學習、感受,愉快的迎接即將到來的瞬間」,不忘再度感謝Paul in Love,喊話自己還是唱歌的Paul Kim,會持續展現成長的模樣。



Paul Kim 2014年出道,早期並未獲得很大的關注,直至2018年演唱甘宇成與金宣兒主演的《要先接吻嗎?》OST〈Every day, Every moment〉一砲而紅,該歌曲在Melon等排行榜擊敗眾多偶像歌手,長期名列前矛霸榜,最後登上Melon年度排行第三名,Paul Kim搖身一變音源強者。



爆紅後,Paul Kim 2016發行過的〈雨〉隨之逆行,成為下雨時節韓國人的愛聽歌曲,後來發行的〈Me After You〉、〈綠光〉、〈知道會分手〉也都取得好成績,奠定了他在抒情曲的地位。而在〈Every day, Every moment〉之前,Paul Kim僅有兩次演唱OST經驗,爾後年年都有OST作品,且唱都是為熱門電視劇獻唱,如《德魯納酒店》〈So Long〉、《The King:永遠的君主》〈Dream〉、《黑暗榮耀》〈You Remember〉……最新的便是《淚之女王》〈Can't Get Over You〉,MV點閱已破90萬。



